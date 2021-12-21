СМИ: 20% мощностей по добыче биткоина остаются в Китае

После запрета майнинга в Китае местные добытчики биткоина все еще генерируют до 20% совокупного хешрейта сети криптовалюты. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на экспертов.

Один из майнеров, назвавший себя Беном, рассказал изданию, как местные участники индустрии работают в подполье. Он занимается майнингом с 2015 года и располагает 6000 устройств.

После начала репрессий со стороны властей Бен распределил оборудование по множеству объектов, чтобы не выделяться в сети слишком высоким энергопотреблением.

1000 единиц он установил по всей стране, где только смог получить мощности. Это оборудование запитано от государственной электросети. 5000 майнеров подключены напрямую к двум небольшим гидроэлектростанциям в провинции Сычуань.

Кроме того, Бен предпринимает меры, чтобы скрыть свой географический цифровой след.

Он заявил, что ведя бизнес в Китае, привык пользоваться "обходными путями", но в последние шесть месяцев "ставки действительно возросли".

"Мы никогда не знаем, насколько жесткие меры примет правительство, чтобы уничтожить нас", — отметил майнер.

Меры предосторожности не помогли ему уйти от обнаружения властями. Бен пояснил, что майнинг отслеживает по подозрительному трафику одна из крупнейших телекоммуникационных компаний China Telecom. Она передает информацию о возможных нарушениях центральному правительству, откуда ее направляют на уровни муниципалитетов. Местные власти напрямую связываются с владельцами электростанций, чтобы расследовать случай.

Так произошло с одной из ферм Бена, но его прикрыл владелец гидроэлектростанции. На несколько дней оборудование пришлось отключить. Вернул он его в сеть после дополнительных действий по маскировке операций по добыче криптовалюты.

Регионы Китая, принявшие меры против майнинга. Данные: CNBC.

По данным работающей в сфере кибербезопасности китайской компании Qihoo 360, в ноябре для майнинга ежедневно использовались 109 000 IP-адресов. Основная активность пришлась на провинции Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун.

Ранее работавшие в Китае и знакомые с ситуацией участники индустрии подтвердили CNBC, что майнеры продолжают операции в стране.

По их словам, репрессии затронули в основном крупный бизнес. Часть компаний перевезла оборудование за рубеж. Другие оставили установки на складах, но зарезервировали хостинг и мощности за пределами Китая и заказали новые майнеры последнего поколения.

Более мелкие по масштабам предприятия не могли пойти на релокацию по ряду причин. Многие отключили установки на несколько недель, но затем вернули их в сеть с описанными Беном мерами предосторожностей.

Один из майнеров добавил, что некоторые крупные пулы предоставляют технологии, помогающие скрывать подозрительный трафик.

Но, по мнению вице-президента Foundry Кевина Чжана, китайских майнеров ждет проблема в виде наступления сухого сезона в Сычуани и Юньнани. В прошлые годы на этот период оборудование перемещалось в Синьцзян и Внутреннюю Монголию, где электроэнергия в основном вырабатывается при помощи угля. Однако там нет небольших частных электростанций, к которым можно подключиться, не попав под внимание властей, подчеркнул Чжан.

По его прогнозу, доля Китая в хешрейте биткоина упадет до 5%.

Напомним, Центр альтернативных финансов Кембриджского университета уже в августе показал падение доли КНР в совокупных вычислительных мощностях сети до нуля. Лидером стали США с показателем 35,4%.