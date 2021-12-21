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СМИ: У Ubisoft задержки в разработке из-за массового ухода сотрудников

СМИ: У Ubisoft задержки в разработке из-за массового ухода сотрудников


У издательства Ubisoft сейчас анонсировано большое количество проектов, которые пока не имеют даты релиза. Skull & Bones, Beyond Good and Evil 2, Prince of Persia: The Sands of Time Remake — эти и многие другие игры давно анонсированы, но все еще нет понимания, когда состоится их релиз. При этом, часто в последнее время Ubisoft переносит проекты, точная дата выхода которых ранее уже была объявлена. К примеру, Rainbow Six Extraction должна была выйти еще в сентябре этого года, а теперь ее релиз состоится только в 2022 году.

Портал Axios сообщает, что у Ubisoft есть большие проблемы с кадрами, которые наметились во многих студиях издательства. В материале говорится, что сами сотрудники Ubisoft поражены столь массовым оттоком персонала, и они называют это «великий исход» или «перерезанная артерия».

Всего в Ubisoft работает порядка 20 тысяч сотрудников. За последние 18 месяцев множество сотрудников покинули свои рабочие места. При этом, касается данная проблема не только базовых работников, но и руководящих сотрудников. Несколько цифр на этот счет, которые приводит портал Axios:



5 из 25 ключевых сотрудников разработки Far Cry 6 покинули Ubisoft.



12 из 50 ключевых сотрудников разработки Assassin’s Creed Valhalla покинули Ubisoft.



60 сотрудников за последние 6 месяцев покинули студии Ubisoft в Монреале и Торонто — одни из ключевых для издательства, которые обычно растут.

Несколько сотрудников Ubisoft подтвердили порталу Axios, что из-за массового ухода сотрудников со своих должностей, переносятся релизы игр. Сотрудники покидают компанию из-за низких зарплат, недовольства творческими планами компании и по причине наличия вакантных мест у других студий. В целом, с начала пандемии отмечается нехватка высококачественных разработчиков у многих команд, и сотрудники Ubisoft при смене места работы, как отмечается в заметке Axios, увеличивают свои зарплаты в 3 раза.

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По материалам: newxboxone

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