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Создатель оригинального Xbox: «Мы не хотели такого будущего для Xbox Live»

Создатель оригинального Xbox: «Мы не хотели такого будущего для Xbox Live»


В последние пару дней в сети «завирусился» ролик девушки, которая подверглась сексистским высказываниям в игре Halo Infinite со стороны членов команды. Эта девушка — австралийский стример Grenade Queen, поэтому на ее ролик обратили внимание многие известные члены игрового сообщества. В том числе, Симус Блэкли — один из создателей первого Xbox.

Ниже можно посмотреть видео, которое вызвало волну обсуждений. В этом видео, которое уже просмотрели более 400 тысяч раз, стримерша Grenade Queen играет в Halo Infinite. В это время двое членов команды оскорбляют ее, говоря, что игра «не для нее» и что она должна «пойти поиграть в Valorant или что-то в этом роде».


На видео отреагировал Симус Блэкли, один из разработчиков первого Xbox и Xbox Live, который заявил, что не такого будущего команда хотела для игрового сервиса, когда его создавала:

Мы не хотели такого будущего для xbox live. Сообщество с помощью Microsoft должно обратить на это внимание и остановить [подобное поведение]. Чтобы это изменить, потребуется совместная работа игроков, разработчиков и производителей консолей, и уже пора. Пришло время.

Он отмечает, что ситуация не нова, но уже давно ничего не делается. По его словам, Microsoft должна пресекать подобное поведение игроков.

В обсуждениях видео можно встретить и других известных в игровой среде личностей (например, редактора The Verge Тома Уоррена), которые обратились к Microsoft и Xbox, называя подобное поведение недопустимым.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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