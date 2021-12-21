Создатели ELEX ll не планируют выпускать DLC — новые подробности игры





ELEX ll — ожидаемый поклонниками первого ELEX проект, который пока получает не лучшую критику. Но до релиза ELEX ll остается еще несколько месяцев, игра выходит только 1 марта 2022 года, и создатели игры работают над всесторонним улучшением проекта.

Портал twinfinite взял интервью у разработчиков ELEX ll, из него стали известны некоторые интересные детали, которые касаются игры:

Игра ELEX ll будет оптимизирована до Xbox Series X | S и Playstation 5. Разработчики отмечают, что перенести PC-версию (которая создается изначально) на новые консоли было заметно проще, чем оптимизировать проект до Xbox One и Playstation 4.Первый ELEX многие ругали за боевую систему. Разработчики отмечают, что приложили много усилий для «создания новой боевой системы, чтобы она выглядела более динамичной и напрямую реагировала на действия игроков». По словам разработчиков, в ELEX II боевая система гибкая, у игроков есть разные способы победить врага.Выбор в игре ELEX II, по словам разработчиков, в сравнении с первой частью «более сложный и насыщенный, с большим количеством последствий и большим воздействием, а также с большим количеством сюрпризов в разных сюжетных линиях». Игроков ждет разветвленный сюжет, их поступки будут влиять на его развитие.

Интересная деталь, которую отметили разработчики в рамках этого интервью, касается DLC. Они говорят, что не планируют для ELEX II выпускать дополнительный платный контент:

На самом деле, нам не нравятся DLC. Мы думаем, что если люди купят нашу игру, они должны получить все, что мы запланировали в нее вложить. Поэтому после запуска нового платного контента для ELEX II не планируется. Конечно, мы будем внимательно следить за тем, как игра воспринимается аудиторией, и будем ее поддерживать. Мы бы предпочли очень скоро вложить нашу творческую энергию в другой проект.

Ниже можно посмотреть геймплей ELEX II, а ранее разработчики рассказывали о 5 фракциях, которые будут в проекте.

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