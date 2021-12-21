Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » СПЧ предлагает запретить строить цифровой портрет россиян по их персональным данным

СПЧ предлагает запретить строить цифровой портрет россиян по их персональным данным

СПЧ предлагает запретить строить цифровой портрет россиян по их персональным данным

09:51  Автор: Кристина Стащенко


Источник: Коммерсант



В Совете по правам человека предлагают радикально изменить законодательство в сфере оборота персональных данных и запретить выстраивать цифровой портрет граждан на основе этих данных. Это следует из подготовленной СПЧ «Концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот документ. 

Концепцией хотят защитить граждан от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды». В частности, предлагается запретить создавать и использовать интегральные базы данных о гражданах, объединяя уже существующие и созданные для разных целей базы. Также проект запрещает присваивать гражданам единые цифровые коды. 

Кроме того, предлагается запретить компаниям и властям собирать всю возможную информацию о человеке в массивные базы данных, так как те, кто имеет доступ к ним, могут продать их или использовать в своих интересах. 

ЦБ хочет разрешить банкам передачу обезличенных кредитных историй клиентов


По данным издания, концепция находится на согласование в правительстве, ее планируют доработать до конца года. Если ее утвердят, к марту 2022 года министерства должны будут подготовить соответствующие нормативные акты, которые примут максимум до февраля 2024 года. 

Как отмечает газета, концепция противоречит действующей политике правительства в работе с персональными данными граждан. 

В частности, ранее сообщалось, что до конца 2022 в рамках эксперимента в России планируют внедрить цифровой профиль для учащихся, в котором будут фиксироваться все их достижения. 


Читайте также:

• В Совфеде призвали Росреестр усилить контроль за персональными данными россиян • Миллиарды кибератак ежегодно совершаются на российские объекты, заявили в Совфеде • «Что изменится в регулировании соцсетей?»

Кроме того, Минфин предложил дополнить перечень сведений о населении, включаемых в федеральный регистр (ЕРН), информацией о родственниках.

Единый регистр данных о населении должен заработать с 1 января 2023 года. До этого времени нормативные правовые акты не смогут требовать использования регистра в качестве единственного и обязательного источника сведений о населении. Кроме того, до 31 декабря 2025 года будет действовать переходный период.



#интернет #технологии #персональные данные


51
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь благополучие
Максимум метеорного потока Урсиды в декабре 2021 года: как привлечь
Иркутская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности бензина
Иркутская область заняла 21 место в рейтинге регионов по доступности
За сутки в Иркутской области зафиксировали 575 новых случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 575 новых случаев COVID-19
Иркутская область получит 2,3 миллиарда из федерального бюджета на дороги
Иркутская область получит 2,3 миллиарда из федерального бюджета на
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Рыб
Девушка купила роскошное вечернее платье в интернет-магазине, но то что пришло больше походит на костюм Аладдина
Девушка купила роскошное вечернее платье в интернет-магазине, но то
МУП «Центральный рынок» вышел на прибыль 11 миллионов рублей
МУП «Центральный рынок» вышел на прибыль 11 миллионов рублей
В 2022 году авиакомпания «Россия» готова принять четыре самолета МС-21
В 2022 году авиакомпания «Россия» готова принять четыре самолета МС-21
В подвале гостиницы «Ангара» в Иркутске ночью 21 декабря горел мусор
В подвале гостиницы «Ангара» в Иркутске ночью 21 декабря горел мусор
Саратовского полицейского оштрафовали за майнинг криптовалюты в здании МВД
Саратовского полицейского оштрафовали за майнинг криптовалюты в
Создатели ELEX ll не планируют выпускать DLC — новые подробности игры
Создатели ELEX ll не планируют выпускать DLC — новые подробности игры
Студентки ИГУ проходят стажировку в Корее
Студентки ИГУ проходят стажировку в Корее

Топ на сегодня

В Банке Англии призвали к международному сотрудничеству в регулировании криптовалют
В Банке Англии призвали к международному сотрудничеству в
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал
В Таиланде сгорели 72 биткоин-майнера стоимостью $60 000
В Таиланде сгорели 72 биткоин-майнера стоимостью $60 000
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
Polkadot запустила первый общественный парачейн Shell
Polkadot запустила первый общественный парачейн Shell

Еще по теме

Сбор лишних персональных данных хотят запретить
Сбор персональных данных предлагают упростить
В Госдуму внесен законопроект о защите сведений о генетике человека
Правительство предложило защитить генетические данные россиян