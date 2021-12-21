СПЧ предлагает запретить строить цифровой портрет россиян по их персональным данным

09:51 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Коммерсант

В Совете по правам человека предлагают радикально изменить законодательство в сфере оборота персональных данных и запретить выстраивать цифровой портрет граждан на основе этих данных. Это следует из подготовленной СПЧ «Концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве РФ», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на этот документ.

Концепцией хотят защитить граждан от «цифровой дискриминации, социальных рейтингов и зависимости от цифровой среды». В частности, предлагается запретить создавать и использовать интегральные базы данных о гражданах, объединяя уже существующие и созданные для разных целей базы. Также проект запрещает присваивать гражданам единые цифровые коды.

Кроме того, предлагается запретить компаниям и властям собирать всю возможную информацию о человеке в массивные базы данных, так как те, кто имеет доступ к ним, могут продать их или использовать в своих интересах.

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По данным издания, концепция находится на согласование в правительстве, ее планируют доработать до конца года. Если ее утвердят, к марту 2022 года министерства должны будут подготовить соответствующие нормативные акты, которые примут максимум до февраля 2024 года.

Как отмечает газета, концепция противоречит действующей политике правительства в работе с персональными данными граждан.

В частности, ранее сообщалось, что до конца 2022 в рамках эксперимента в России планируют внедрить цифровой профиль для учащихся, в котором будут фиксироваться все их достижения.





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Кроме того, Минфин предложил дополнить перечень сведений о населении, включаемых в федеральный регистр (ЕРН), информацией о родственниках.

Единый регистр данных о населении должен заработать с 1 января 2023 года. До этого времени нормативные правовые акты не смогут требовать использования регистра в качестве единственного и обязательного источника сведений о населении. Кроме того, до 31 декабря 2025 года будет действовать переходный период.

#интернет #технологии #персональные данные

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