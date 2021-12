Стартовала распродажа игр для Xbox One и Xbox Series X | S — до 28 декабря





Сегодня в Microsoft Store началась новая еженедельная распродажа, которая продлится до 28 декабря. Она небольшая — всего порядка 80 позиций, сниженные цены по большинству из которых доступны только «золотым» подписчикам сервиса Xbox Live. Данная распродажа проходит параллельно с крупной распродажей (900+ позиций), которая приурочена к рождественским и новогодним праздникам.

Так выглядит список игр, которые можно купить по сниженным ценам в рамках еженедельной распродажи, до 28 декабря:

Стоимость в рублях указана по курсу $1 = 74.2 руб.Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Aery — A Journey Beyond Time$9,99741,26 руб.$6,99518,66 руб.30%с GoldAssassin’s Creed Chronicles Трилогия$24,991854,26 руб.$7,49555,76 руб.70%с GoldAssassin’s Creed® Синдикат$49,993709,26 руб.$14,991112,26 руб.70%с GoldAssassin’s Creed® Синдикат Gold Edition$69,995193,26 руб.$20,991557,46 руб.70%с GoldBatman: The Telltale Series — The Complete Season (Episodes 1-5)$14.991112 руб.$3.74278 руб.75%Construction Simulator 3 — Console Edition$14,991112,26 руб.$8,99667,06 руб.40%с GoldBloodstained: Curse of the Moon$9,99741,26 руб.$4,99370,26 руб.50%с GoldBus Simulator$39,992967,26 руб.$23,991780,06 руб.40%с GoldBus Simulator 21$49,993709,26 руб.$39,992967,26 руб.20%с GoldBus Simulator 21 — Extended Edition$54,994080,26 руб.$43,993264,06 руб.20%с GoldCitadel: Forged with Fire$39,992967,26 руб.$11,99889,66 руб.70%с GoldDayZ$49,993709,26 руб.$24,991854,26 руб.50%с GoldDayZ Livonia$13.991038 руб.$10.4772 руб.26%Deus Ex: Mankind Divided™$29,992225,26 руб.$4,49333,16 руб.85%с GoldDeus Ex: Mankind Divided — люксовое цифровое издание$44,993338,26 руб.$6,74500,11 руб.85%с GoldDeus Ex: Mankind Divided — Season Pass$14,991112,26 руб.$2,99221,86 руб.80%с GoldDRAGON BALL FIGHTERZ — Android 17$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Bardock$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Broly$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Broly (DBS)$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Cooler$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Gogeta (SS4)$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Gogeta (SSGSS)$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Goku$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Goku (GT)$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Goku (Ultra Instinct)$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Janemba$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Jiren$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Kefla$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Master Roshi$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Super Baby 2$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Vegeta$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Vegito (SSGSS)$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Videl$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%DRAGON BALL FIGHTERZ — Zamasu (Fused)$4.99370 руб.$2.4178 руб.52%Ember: Console Edition$14,991112,26 руб.$4,94366,55 руб.67%с GoldFishing: Barents Sea Complete Edition$29,992225,26 руб.$11,99889,66 руб.60%с GoldForager$19.991483 руб.$9.9735 руб.50%Going Under$19,991483,26 руб.$6,99518,66 руб.65%с GoldGreak: Memories of Azur$19,991483,26 руб.$11,99889,66 руб.40%с GoldINDIE BUNDLE: Shiness and Seasons after Fall$14,991112,26 руб.$3,74277,51 руб.75%с GoldJust Cause 3$19,991483,26 руб.$2,99221,86 руб.85%с GoldJust Cause 3: XXL Edition$29,992225,26 руб.$4,49333,16 руб.85%с GoldJust Cause 4 — Полное издание$69,995193,26 руб.$13,991038,06 руб.80%с GoldJust Cause 4. Золотое издание$59,994451,26 руб.$11,99889,66 руб.80%с GoldJust Cause 4: Новая обойма$39,992967,26 руб.$7,99592,86 руб.80%с GoldLife is Strange 2: полное издание$31,952370,69 руб.$12,78948,28 руб.60%с GoldLittle Town Hero$24,991854,26 руб.$21,241576,01 руб.15%с GoldMount & Blade: Warband$19.991483 руб.$4.99370 руб.75%Murdered: Soul Suspect$19,991483,26 руб.$1,99147,66 руб.90%с GoldMy Time at Portia$29,992225,26 руб.$7,49555,76 руб.75%с GoldNarita Boy$24,991854,26 руб.$12,49926,76 руб.50%с GoldNeon Abyss$19,991483,26 руб.$9,99741,26 руб.50%с GoldOvercooked$16,991260,66 руб.$3,39251,54 руб.80%с GoldRise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration$29,992225,26 руб.$5,99444,46 руб.80%с GoldShadow of the Tomb Raider Definitive Edition$39,992967,26 руб.$13,19978,7 руб.67%с GoldМатериалы окончательного издания Shadow of the Tomb Raider$19,991483,26 руб.$5,99444,46 руб.70%с GoldSherlock Holmes: Crimes and Punishments Redux$31,992373,66 руб.$6,39474,14 руб.80%с GoldSkyforge: 24000 аргентов$24.991854 руб.$21.21573 руб.15%Skyforge: 50 000 аргентов$49.993709 руб.$39.92961 руб.20%Skyforge: 105 000 аргентов$99.997419 руб.$74.95558 руб.25%Slender: The Arrival$9.99741 руб.$0.967 руб.91%Song of Iron$19,991483,26 руб.$14,991112,26 руб.25%с GoldSpace Engineers$19,991483,26 руб.$13,991038,06 руб.30%с GoldSpace Engineers: Ultimate Edition 2021$47,993560,86 руб.$33,592492,38 руб.30%с GoldSparklite$23,991780,06 руб.$7,19533,5 руб.70%с GoldSRX: The Game$49,993709,26 руб.$34,992596,26 руб.30%с GoldTaxi Chaos$29.992225 руб.$14.91106 руб.50%The Complex$12,99963,86 руб.$9,09674,48 руб.30%с GoldThe Council — Episode 2: Hide and Seek$4,99370,26 руб.$1,2492,01 руб.75%с GoldThe Council — Episode 3: Ripples$4,99370,26 руб.$1,2492,01 руб.75%с GoldThe Council — Episode 4: Burning Bridges$4,99370,26 руб.$1,2492,01 руб.75%с GoldThe Council — Episode 5: Checkmate$4,99370,26 руб.$1,2492,01 руб.75%с GoldThe Escapists$19,991483,26 руб.$3,99296,06 руб.80%с GoldThe Sinking City Xbox Series X|S Deluxe Edition$51,993857,66 руб.$25,991928,46 руб.50%с GoldThe Surge 2 — Premium Edition$39,992967,26 руб.$19,991483,26 руб.50%с GoldThe Surge 2 — The Kraken Expansion$4,99370,26 руб.$4,14307,19 руб.17%с GoldThe Vale: Shadow of the Crown$19,991483,26 руб.$12,99963,86 руб.35%с GoldThe Wolf Among Us$14.991112 руб.$3.7275 руб.75%Thief$19,991483,26 руб.$2,99221,86 руб.85%с GoldTomb Raider: Definitive Survivor Trilogy$49,993709,26 руб.$19,991483,26 руб.60%с GoldTrials® Rising — Digital Gold Edition$29,992225,26 руб.$14,991112,26 руб.50%с GoldTY the Tasmanian Tiger HD$29.992225 руб.$19.41439 руб.35%War Thunder — Набор AV-8A Harrier$59.994451 руб.$29.92219 руб.50%War Thunder — Набор F-5C$59.994451 руб.$29.92219 руб.50%Warhammer 40,000: Space Wolf$17,991334,86 руб.$12,59934,18 руб.30%с GoldYooka-Laylee and the Impossible Lair$29,992225,26 руб.$7,49555,76 руб.75%с Gold