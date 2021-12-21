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Студентки ИГУ проходят стажировку в Корее

Уже четвертый месяц в Корее на стажировке находятся три студентки Международного института экономики и лингвистики ИГУ. Они изучают корейский язык, историю и культуру. Юлия Мавлеева пробудет в стране до конца учебного года. Студентка учится по гранту корейской провинции Кёнсанбук-до в одном из ведущих вузов страны — университете Ённам (город Тегу).

Юлия Мавлеева:
— Первое время мне было сложно адаптироваться в Корее: здесь, в отличие от Иркутска, маски нельзя было снимать даже на улице, везде требовался QR-код, и даже с его наличием попасть вечером в какое-либо заведение было сложно, так как они рано закрывались. Со временем обстановка стала легче, сейчас можно без проблем посещать кафе или парки. Если говорить о климате, то в Корее он просто фантастический: до ноября было плюс 20 градусов, и даже сейчас температура не падает ниже плюс 10, большинство людей носят осенние куртки и пальто даже в декабре. Конечно, я безумно рада этой возможности учится здесь, знакомиться с людьми другой культуры, учить язык и искать новые перспективы.

Еще две студентки Международного института экономики и лингвистики ИГУ — Анастасия Копейкина и Дарья Станкова — учатся в университете Пэ Джэ (город Тэджон). Полугодовая стажировка стала возможной благодаря победе в стипендиальном конкурсе GKS (Global Korea Scholarship) правительства Кореи — это первая стажировка бакалавров в рамках данной программы (ранее места распределялись только для поступающих в магистратуру). По условиям программы девушки получили бесплатные обучение, авиаперелет в Корею и обратно, также им полагаются денежные выплаты и покрытие страховки.

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По материалам: irk

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