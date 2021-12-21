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Студенты ИрГАУ получили сертификаты на именную стипендию Россельхозбанка

Студенты ИрГАУ получили сертификаты на именную стипендию Россельхозбанка

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова вручила стипендиальные сертификаты на 15 тысяч рублей в месяц семи лучшим студентам Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского. Церемония награждения прошла в торжественной обстановке в присутствии врио ректора Иркутского ГАУ Николая Дмитриева и представителей научно-преподавательского коллектива.

Свидетельства о присвоении звания "Стипендиат АО «Россельхозбанк» получили семь студентов ИрГАУ. Ребята имеют отличную успеваемость, активно занимаются научной деятельностью, участвуют в культурной и общественной жизни Иркутского ГАУ, являются победителями и лауреатами всероссийских и международных научно-практических конференций.

[Наталья Баркова:
— Банк реализует собственную стипендиальную программу для сотен студентов аграрных вузов по всей России, чтобы помочь молодым специалистам реализовать себя в профессии, поддержать их мотивацию. Нам важно поддержать ребят, отметить их успехи и показать, что сельское хозяйство - динамично развивающаяся отрасль, здесь можно эффективно трудиться и получать значимые результаты. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши увлеченные стипендиаты остались в регионе, трудились в сфере АПК и искренне любили свою профессию.

Победителями конкурсного отбора на получение стипендии стали студенты, занимающиеся по специальностям: агроинженерия, агрономия, ветеринария и лесное дело.

Николай Дмитриев:
— Россельхозбанк участвует в различных сферах жизни нашего университета. Дополнительная стипендия – отличный стимул для ребят, определенная мотивация не останавливаться на достигнутом и стремиться к большим достижениям. Помимо финансовой поддержки, талантливые ребята чувствуют свою значимость, ответственность и желание достигать больших результатов.

# Актуальные новости

По материалам: irk

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