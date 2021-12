Студия Telltale Games поделилась деталями разработки The Wolf Among Us 2





В рамках The Game Awards 2021 многие ожидали увидеть полноценный трейлер The Wolf Among Us 2 от Telltale Games. Но его не показали, но разработка проекта активно ведется, о чем сегодня сообщили разработчики.

В Twitter компания Telltale Games поделилась некоторыми деталями о производственном процессе The Wolf Among Us 2. Стало известно, что на момент анонса (повторного) игры в 2019 году, она находилась еще на этапе раннего продакшена, а основная команда Telltale вела к завершению другие проекты. Что касается полноценного старта разработки The Wolf Among Us 2 – он был положен в 2020 году.

END OF 2021 UPDATE:



It's been a busy year and things are only going to get more exciting from here. Thanks for being with us on this adventure so far - and we can't wait for what's next.



Have a happy, healthy rest of the holiday season and see all you folks in 2022! pic.twitter.com/D7vzArpfBN — Telltale Games (@telltalegames) December 21, 2021



Студия Telltale Games обещает активно делиться новостями по игре The Wolf Among Us 2 в 2022 году. Первая информация должна появиться уже в ближайшие недели, в выпуске Game Informer.

Отметим, что игра The Wolf Among Us 2 пока не имеет примерной даты релиза и списка целевых платформ.

Watch this video on YouTube