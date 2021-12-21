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Суд обязал эмира Дубая выплатить более 700 миллионов долларов его бывшей жене — сбежавшей в Лондон принцессе Хайе

Суд обязал эмира Дубая выплатить более 700 миллионов долларов его бывшей жене — сбежавшей в Лондон принцессе Хайе

Сегодня в прессе появились новости об одном из самых громких, скандальных и дорогих бракоразводных процессов последнего времени. Во вторник Высокий суд Лондона присудил единовременную выплату в размере 251,5 миллиона фунтов стерлингов принцессе Хайе Бинт аль-Хусейн — 47-летней дочери бывшего короля Иордании Хусейна и младшей из шести жен 72-летнего шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, мультимиллиардера и правителя Дубая. Еще 290 миллионов фунтов стерлингов будет выплачено в качестве гарантии содержания детей Мохаммеда Аль Мактума и принцессы Хайи — 14-летней Джалилы и 9-летнего Зайеда. Таким образом, общая сумма выплат составит более 700 миллионов долларов.

Расставание пары не было гладким — в 2019 году принцесса Хайя вместе с детьми сбежала в Великобританию. В то же время стало известно, что Хайя изменяла своему на тот момент еще супругу с женатым телохранителем-британцем. Ряд британских и американских СМИ (в том числе New York Post и The Telegraph) писали, что Хайя заплатила около семи миллионов фунтов стерлингов сотрудникам своей охраны, чтобы удержать роман в тайне, но все тайное все равно стало явным. После этого принцесса стала опасаться за свою жизнь и поспешила покинуть Дубай. С тех пор она проживает в Лондоне.

В судебном решении говорится, что принцессе Хайе должны быть выплачены суммы для покрытия расходов на содержание двух объектов недвижимости стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов — речь о доме рядом с лондонским Кенсингтонским дворцом, а также ее главной резиденции в Эгхеме (графство Суррей).


Принцесса Хайя с мужем Мохаммедом Аль Мактумом

Суд также постановил, что шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум должен оплатить счета за бронированные автомобили, частные самолеты, вертолеты и штат телохранителей, чтобы обеспечить безопасность принцессы Хайи и ее детей. Для этих целей суд определил бюджет в 11 миллионов фунтов стерлингов в год.

Иронично то, что угроза, по мнению суда, исходит как раз от того, кто должен оплатить ее устранение, то есть от самого шейха.

Также предусмотрены расходы на отпуск, заработную плату и проживание медсестры и няни и расходы на содержание различных домашних животных.

Сам шейх все обвинения в свой адрес всегда отрицал, но суд принял во внимание ряд фактов, которые говорили не в пользу бывшего мужа Хайи.


Так, высокопоставленный судья Высокого суда пришел к выводу, что шейх организовал похищение в Кембридже в 2000 году одной из его дочерей, принцессы Шамсы, после того как она пыталась бежать из Дубая. Похожая судьба постигла и его вторую дочь, принцессу Латифу, которая пыталась сбежать из ОАЭ на борту яхты в 2018 году, но была поймана у берегов Индии. Шейх также был обвинен в попытке скупить землю рядом с загородным поместьем принцессы Хайи в графстве Суррей, а также взломе мобильных телефонов принцессы и ее адвокатов.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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