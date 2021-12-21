Суд Санкт-Петербурга признал виновными похитителей криптовалют на 55 млн рублей

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении двоих злоумышленников, похитивших криптовалюты у жертвы под видом сотрудников ФСБ.

В 2018 году обвиняемые Петр Пирон и Евгений Пригожин, угрожая и применяя насилие, заставили владельца цифровых активов передать им 5 млн рублей наличными, а также получили доступ к его криптовалютным кошелькам. На тот момент их стоимость составляла 55 млн рублей.

В 2020 году суд признал двоих злоумышленников виновными в хищении только 5 млн рублей, исключив из обвинения кражу криптовалют. Тогда Пригожин получил 8 лет колонии строгого режима, Пирон — 10 лет.

В июне 2021 года судебные решения отменили кассационным определением коллегии по уголовным делам, материалы дела передали на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе, сообщили в прокуратуре.

Теперь Пирона приговорили к 9 годам лишения свободы, Пригожина - к 7 годам. По данным СМИ, суд также постановил возместить пострадавшему ущерб в 60 млн рублей в качестве компенсации.

"Это первый случай, при котором судом дана оценка криптовалюты как иного имущества", - добавили в прокуратуре.

Адвокаты Пирона и Пригожина намерены добиться пересмотра дела.

Напомним, в Томске местного жителя под угрозами заставили перевести биткоины на 350 млн рублей.