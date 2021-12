Так выглядит ТОП-10 худших игр на Xbox в 2021 году





В этом году на приставках Xbox вышло немало отличных игр, в том числе от Xbox Game Studios. Но, как это случается каждый год, были и провалы. Вчера портал Metacritic представил ТОП-10 худших игр 2021 года. В этом списке значатся игры с разных платформ, в том числе мультиплатформенный проекты.

Но можно посмотреть на Metacritic и худшие игры 2021 года конкретно для приставок Xbox. Традиционно, версии для Xbox получают меньше отзывов, в сравнении с версиями для PC или Playstation. К примеру, игра eFootball 2022 на Metacritic не имеет официального рейтинга для Xbox, хоть проект и провальный по мультиплатформенному рейтингу. Связано это с тем, что рейтинг у игры для конкретной платформы не формируется, если у нее менее 7 отзывов на этой платформе от «самых уважаемых критиков в мире».

Так выглядит ТОП-10 (на самом деле, их 11 из-за одинакового рейтинга) худших игр для Xbox по версии Metacritic в 2021 году, если брать проекты, у которых был сформирован рейтинг именно в версиях для приставок Xbox:

Balan Wonderworld — 47GTA: The Trilogy — The Definitive Edition — 56Necromunda: Hired Gun — 56Werewolf: The Apocalypse — Earthblood — 58Dungeons & Dragons: Dark Alliance — 58Recompile — 58Big Rumble Boxing: Creed Champions — 58Taxi Chaos — 59Fatal Frame: Maiden of Black Water — 60SkateBIRD — 60Monster Jam Steel Titans 2 — 60