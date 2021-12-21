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Так выглядит ТОП-10 худших игр на Xbox в 2021 году

Так выглядит ТОП-10 худших игр на Xbox в 2021 году


В этом году на приставках Xbox вышло немало отличных игр, в том числе от Xbox Game Studios. Но, как это случается каждый год, были и провалы. Вчера портал Metacritic представил ТОП-10 худших игр 2021 года. В этом списке значатся игры с разных платформ, в том числе мультиплатформенный проекты.

Но можно посмотреть на Metacritic и худшие игры 2021 года конкретно для приставок Xbox. Традиционно, версии для Xbox получают меньше отзывов, в сравнении с версиями для PC или Playstation. К примеру, игра eFootball 2022 на Metacritic не имеет официального рейтинга для Xbox, хоть проект и провальный по мультиплатформенному рейтингу. Связано это с тем, что рейтинг у игры для конкретной платформы не формируется, если у нее менее 7 отзывов на этой платформе от «самых уважаемых критиков в мире».

Так выглядит ТОП-10 (на самом деле, их 11 из-за одинакового рейтинга) худших игр для Xbox по версии Metacritic в 2021 году, если брать проекты, у которых был сформирован рейтинг именно в версиях для приставок Xbox:



Balan Wonderworld — 47



GTA: The Trilogy — The Definitive Edition — 56



Necromunda: Hired Gun — 56



Werewolf: The Apocalypse — Earthblood — 58



Dungeons & Dragons: Dark Alliance — 58



Recompile — 58



Big Rumble Boxing: Creed Champions — 58



Taxi Chaos — 59



Fatal Frame: Maiden of Black Water — 60



SkateBIRD — 60



Monster Jam Steel Titans 2 — 60
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По материалам: newxboxone

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