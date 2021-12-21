ТОП-10 игр для Xbox, которые рекомендуют критики в 2021 году





В этом году уже больше не запланировано крупных игровых релизов, и сейчас все издания подводят итоги года. Некоторые итоги 2021 года можно посмотреть по популярным агрегаторам. Ранее мы уже сообщали, какие игры Metacritic считает худшими для Xbox в 2021 году. А сейчас предлагаем посмотреть на самые рекомендованные критиками проекты 2021 года для приставок Xbox Series X | S и Xbox One.

На сайте Opencritic (популярный агрегатор игровых рецензий) есть процент рекомендации игр от критиков. Когда журналисты выставляют оценки игре, они могут рекомендовать ее для прохождения или не рекомендовать, и из этого складывается рейтинг. Вот ТОП-10 самых рекомендованных игр критиками, которые вышли в 2021 году для приставок Xbox:

В скобках указан процент критиков, которые рекомендуют проект, и количество рецензий.Forza Horizon 5 (100%, 142 рецензии)Quake (2021 Remaster) (100%, 32 рецензии)Tales of Arise (99%, 128 рецензий)Death’s Door (98%, 121 рецензия)Psychonauts 2 (97%, 152 рецензий)Mass Effect Legendary Edition (96%, 112 рецензий)It Takes Two (95%, 124 рецензии)Halo Infinite (95%, 138 рецензий)Football Manager 2022 (94%, 38 рецензий)F1 2021 (93%, 77 рецензий)

Отметим, что все указанные в списке игры – новинки 2021 года (не учитывался проект Microsoft Flight Simulator, который вышел в 2020 году, но только в 2021 году добрался до Xbox Series X | S).