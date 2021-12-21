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Трейдер рассказал, когда цена биткоина обновит максимум на отметке $69 200

Трейдер рассказал, когда цена биткоина обновит максимум на отметке $69 200


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Mentors Никита Семов.


Один из ключевых и животрепещущих вопросов, который стоит сегодня перед криптоинвесторами и трейдерами: «Стоит ли ожидать дальнейшего снижения биткоина, или же первая криптовалюта в ближайшее время порадует нас восходящим ралли?».



Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим глобальную картину и определим наиболее вероятный сценарий развития движения на перспективу месяца. 


Биткоин находится в диапазоне «справедливой» зоны стоимости в границах $49 300-$42 900. Эти уровни построены не по экстремумам цены, как это принято в классическом техническом анализе, а по распределению горизонтального объема. 


В любом диапазоне есть строгое правило работы от границ до границ. Следовательно, пока цена не вышла из диапазона, наиболее вероятный вариант с точки зрения математического ожидания — рассматривать продолжение ротаций в выделенном балансе. Поскольку цена находится у верхней границы, ожидаем снижения к $42 900.


Однако движения в балансе от уровня до уровня никак не противоречат общей глобальной структуре восходящего тренда, которая остается актуальный до сих пор.


Основное ожидание от первой криптовалюты: построение диапазона в выделенном ценовом коридоре с дальнейшим выходом наверх и обновлением максимума на отметке $69 200 в перспективе нескольких месяцев.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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