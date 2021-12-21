Турчак назвал основой работы "Единой России" в первую сессию реализацию народной программы партии

Вадим Карасев

Главной задачей думской фракции партии было финансовое обеспечение всех инициатив документа в федеральном бюджете, а также социальных обязательств перед жителями страны. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге, посвященном итогам работы фракции.

Он напомнил, что "Единая Россия" добилась увеличения расходов бюджета в 2022-2024 годах на 107,5 млрд рублей. Из них почти 46 млрд — это увеличение только на 2022 год.



Деньги, в частности, направлены на строительство дороги из Уфы на трассу М-5, реконструкцию автомобильной дороги Костино-Камбарка в Удмуртии, строительство мостовых переходов в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новосибирской областях, строительство Южной широтной магистрали в Санкт-Петербурге, реконструкцию разводного моста в Калининградской области, строительство автодороги в обход Майкопа в Республике Адыгея и другие объекты.

Важнейшим направлением работы "Единой России" в Госдуме стало выполнение прямых поручений Президента, которые он дал по итогам 20-ого съезда партии, отметил Турчак. Так, принят закон, освобождающий семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры. Вне зависимости от того, сколько лет жильё находилось в собственности. По его словам, это существенное подспорье для семей, которые приняли решение о пополнении и улучшении жилищных условий.

"Сегодня во втором чтении принят законопроект "Единой России" о защите соцвыплат от списаний за долги. Причем как по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Теперь выплаты беременным, малоимущим, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут неприкосновенны. Третье чтение запланировано на завтра", - указал Турчак.

Важнейшее решение связано с выполнением поручения Президента о повышении уровня минимального размера оплаты труда. С 1 января 2022 года установлен МРОТ в размере 13 890 рублей в месяц. Это на 8,5% выше прежней величины.

"Соответственно, увеличивается объём мер социальной поддержки населению и всех производных от этой величины. Сегодня в третьем чтении Дума рассматривает законопроект об ужесточении ответственности за неуплату алиментов. Эту тему мы давно прорабатывали с Минюстом. Изменения позволят исключить ситуации, когда должники уходят от ответственности при перечислении незначительных сумм", - сказал секретарь Генсовета партии.

Секретарь Генсовета "Единой России" обратил внимание на то, что в числе самых ожидаемых есть еще два закона.

"Это продление до 2031 года и совершенствование механизмов "дачной амнистии". Документ уже поступил в Совет Федерации. В пятницу будет рассмотрен. И завтра в третьем чтении, надеюсь, будет принято долгожданное решение об отмене обязательного техосмотра для личного автотранспорта. Закон позволит снизить лишнюю финансовую нагрузку на миллионы наших автомобилистов", - отметил Турчак.