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Участвовать в заседаниях суда можно будет онлайн

Участвовать в заседаниях суда можно будет онлайн

Тема: Пленарное заседание Госдумы 21 декабря 2021 года


15:02  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1144921-7



Правительство предлагает разрешить россиянам участвовать в судебных заседаниях онлайн, с помощью смартфона или компьютера. Такой закон (№1144921-7) Госдума приняла 21 декабря.

Документ обеспечит использование современных технологий и цифровых платформ в судебной системе. После его вступления в силу участники процесса смогут подавать документы в суд через портал госуслуг, информсистемы судов или через систему электронного документооборота. Документом предусмотрена возможность проведения дистанционного допроса свидетелей по делу. 

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Россияне смогут участвовать в заседаниях через смартфон, планшет или компьютер. Как ранее пояснил замглавы Минюста Андрей Логинов, личность гражданина в таких случаях подтвердят системы идентификации, аутентификации и биометрия.

Согласно закону, на портале госуслуг создадут личный кабинет участника судопроизводства. Через него можно будет подать документы, ознакомиться с материалами дела и подключиться для участия в веб-конференции. Но при этом у людей останется возможность лично присутствовать на заседаниях суда и подавать документы.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#суд


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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