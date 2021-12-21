"Ужас на лице": Леву "Би-2" растащило от песни Клавы Коки про "мудака"

Вадим Карасев

49-летний Лева "Би-2" пришел в ужас, услышав вживую композицию 25-летней певицы Клавы Коки "Влюблена в МДК". Видео с шокированным музыкантом опубликовал в Stories Максим Виторган.

В снятом на одном из светских мероприятий ролике можно увидеть сидящего на диване Леву, который вслушивается в хит Клавы Коки, поющей о том, что она "влюблена в мудака".

В определенный момент рок-музыкант меняется в лице и широко раскрывает рот и глаза, изображая неподдельный ужас.



"Максим Виторган не постеснялся выставить на всеобщее обозрение ужас на лице Левы Би-2, возникший при звуках "лирики" от Клавы Коки", — комментирует видео Telegram-канал "Светский интроверт".

Как писал NEWSTES, ранее Клава Кока удивила поклонников фото в трусах.