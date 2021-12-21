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В 2022 году авиакомпания «Россия» готова принять четыре самолета МС-21

В 2022 году авиакомпания «Россия» готова принять четыре самолета МС-21

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») готова принять четыре новейших российских самолета МС-21 в парк группы в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил гендиректор группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

«Мы готовы принять четыре МС-21 в 2022 году в запланированные сроки и очень ждем эту машину», - цитирует агентство главу «Аэрофлота».

Самолет должен быть сертифицирован Росавиацией для полетов до конца 2022 года. Однако пока этого не произошло. 17 декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что вопрос соблюдения запланированных сроков сертификации самолета МС-21 зависит от дат окончания программы испытательных полетов и скорости принятия решения контролирующим органом - Росавиацией. Даты окончания испытательных полетов во многом зависят от погодных условий.

В июле этого года авиакомпания «Россия» сообщала, что планирует начать полеты на российских самолетах МС-21 летом 2022 года. Со ссылкой на производителя перевозчик сообщал, что техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот обозначена весной 2022 года. В случае отсутствия технических замечаний летом 2022 года лайнер начнет обслуживать одну из воздушных линий авиакомпании.

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По материалам: irk

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