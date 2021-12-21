В Ачинске полицейские нашли часть украденных кассиром из банка денег

В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела о присвоении кассиром банка крупной суммы, принадлежавшей финансовой организации. Об этом сообщается на сайте МВД-медиа.

Ирина Волк, официальный представитель МВД России:

— При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями и сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей. Для обеспечения мер по возмещению ущерба полицейскими изъят принадлежащий фигуранту уголовного дела автомобиль. В настоящее время иномарка помещена на специализированную стоянку.

Как сообщалось ранее, 7 декабря в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса банка о хищении крупной денежной суммы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ - «Присвоение или растрата».

Установлено, что к совершению преступления причастна кассир кредитно-кассового офиса 1991 года рождения. Девушку подозревают в хищении 15 миллионов рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро. Несколько дней она скрывалась, а затем сама явилась в полицию. На сайте управления МВД по Красноярскому краю сообщалось, что подозреваемую убедила сдаться полиции ее мать после разговора с оперативниками.

16 декабря суд заключил жительницу под стражу на 1 месяц 24 дня, до 7 февраля 2022 года. Следователи установили, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки уголовного дела. 17 декабря его задержали полицейские. Мужчину заключили под стражу на 1 месяц 21 день.





Жительница Ачинска, подозреваемая в краже денег из банка, сама явилась в полицию

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