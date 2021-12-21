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В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления электроэнергии

В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления электроэнергии

16 декабря 2021 года в Иркутской энергосистеме зафиксирован рекордный показатель потребления электрической мощности за всю историю существования. Об этом по оперативным данным сообщает пресс-служба Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области» (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области).

Во время прохождения утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Иркутской энергосистеме достигло 8 665 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха - 20,6. Это на 1 МВт выше значения предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован 9 января 1989 года.

В период максимальных нагрузок энергосистема Иркутской области функционирует стабильно. При подготовке к прохождению зимнего максимума нагрузки 2021-2022 годов специалистами Иркутского РДУ были проведены расчеты прогнозного значения максимума потребления мощности в территориальной энергосистеме для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с этим прогнозом заблаговременно сформирован резерв мощности генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистемы во время максимальных нагрузок.

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По материалам: irk

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