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В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские

В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские

В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские  по направлениям «Сварочное производство», «Мехатроника», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», сообщает Департамент образования и науки Курганской области.

Мастерские созданы в рамках реализации нацпроекта «Образование». 

Модернизацию материально-технической базы учреждения профобразования провели по поручению главы региона Вадима Шумкова. Из областного бюджета на ремонт корпуса мастерских было выделено порядка 20 миллионов рублей. Еще 56 миллионов рублей ушли на оснащение здания современным оборудованием.

«За последнее время в колледжах и техникумах Курганской области уже появилось 30 современных мастерских. Цель, которая поставлена губернатором, – поднять уровень образования выпускников на совершенно иной технологический уровень. Наши предприятия модернизируют свою базу, приобретают новое оборудование, и, соответственно, те выпускники, которые придут к ним на эти новые рабочие места, должны обладать современными компетенциями. Считаю, что в нашем промышленном техникуме создана достойная база для подготовки специалистов. Теперь дело за преподавателями и мастерами, которые будут готовить ребят», – заявила заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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