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В Москве 10 января стартуют соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города»

В Москве 10 января стартуют соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города»

В Москве 10 января стартуют соревнования по киберспорту «Зимний турнир большого города», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы. 

Регистрация продлится до 26 декабря. 

«Зимний турнир большого города» будет многожанровым: киберспортсмены поучаствуют в танковых сражениях, играх с элементами стратегии, встретятся на виртуальных боевых аренах. Любители классических интеллектуальных видов спорта сыграют онлайн в шахматы и шашки, а также в кибершахматы. В соревнованиях могут принять участие все желающие без ограничений по возрасту. Такие турниры объединяют детей и родителей, учеников и учителей, помогают понять интересы друг друга. Кроме того, каждый житель столицы сможет проявить себя, расширить круг интересов, найти единомышленников», – сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

# Общество

По материалам: edu.ru

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