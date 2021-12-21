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В Находке готовится к открытию первый в Приморском крае «IT-куб»

В Находке готовится к открытию первый в Приморском крае «IT-куб»

В Находке готовится к открытию первый в Приморском крае центр «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Находкинского городского округа. 

Центр будет создан в рамках реализации национального проекта «Образование» на базе школы № 22.

В 2021 году на ремонт помещений центра из краевого бюджета было выделено 8,3 миллиона рублей и 3,7 миллиона рублей из бюджета Находкинского городского округа. Более 20 миллионов рублей будет направлено в следующем году Министерством образования Приморского края на приобретение современного цифрового оборудования. 

В год открытия посещать занятия в «IT-кубе» смогут 200 ребят из всех микрорайонов города в возрасте от 5 до 18 лет, с 2023 года – 400 человек. Кроме того, 1500 детей смогут принять участие в мероприятиях и соревнованиях, организованных на базе «IT-куба». 

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество

По материалам: edu.ru

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