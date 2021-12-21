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В ноябре нагрузка на электрические сети Иркутска выросла на 40% по сравнению с прошлым годом

В ноябре нагрузка на электрические сети Иркутска выросла на 40% по сравнению с прошлым годом

Несмотря на то, что в ноябре стояла теплая погода, нагрузка на электрические сети Иркутска увеличилась почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили представители электроснабжающих организаций на совещании в администрации Иркутска. С вице-мэром областного центра Дмитрием Ружниковым они обсудили причины участившихся отключений электроэнергии в городе.

Как отмечают электроснабжающие организации, существенные нагрузки на электрические сети и рост числа отключений электроэнергии связаны с деятельностью майнеров. Резкий рост нагрузки у населения в частном секторе и в многоквартирных жилых домах отмечается с июня 2021 года, сообщают в пресс-службе мэрии.

Дмитрий Ружников:
— Впереди новогодние праздники, поэтому важно предупредить население, что необходимо рационально относиться к использованию электроэнергии. В эти дни все отдыхают, поэтому нагрузка на сети значительно увеличивается. Вопрос бесперебойного электроснабжения находится на особом контроле администрации города Иркутска. При возникновении аварийных ситуаций и отключениях электроэнергии заявки оперативно отрабатываются ресурсоснабжающими организациями.

Плановые отключения, которые сейчас проходят в Иркутске, связаны, прежде всего, с тем, что энергетики проводят замену предохранителей и монтируют линии большего сечения, чтобы обеспечить работу электрической сети в условиях повышенной нагрузки. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил приравнять майнинг к предпринимательской деятельности и установить для майнеров специальные тарифы на электроэнергию. Регион готов выделить площадки для промышленного майнинга с подключением по выделенной линии. «Иркутскэнергосбыт» в судебном порядке переводит майнинговые фермы, расположенные в частных домах, на коммерческие тарифы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области в 2021 году наблюдается стремительный рост энергопотребления среди населения, который превышает аналогичные показатели прошлого года на 159%. Власти региона связывают это с деятельностью подпольных майнеров. Чтобы избежать негативных последствий для сетей и энергохозяйства, в регионе возможно введение дополнительных групп дифференциации энерготарифов для майнеров. Об этом в октябре сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в письме на имя вице-премьера РФ Александра Новака (копия документа есть в редакции).

«Анализ ситуации свидетельствует о лавинообразном росте электропотребления со стороны „подпольного майнинга“ по тарифам для населения, что дополнительно ухудшается введенным властями Китая запретом на майнинг и перебазированием значительного количества оборудования в Иркутскую область в силу географической близости. Ситуация является для региона непредсказуемым событием, приводит к существенным нагрузкам на электросетевой комплекс, с риском развития сложных аварий и чрезвычайных ситуаций, усугубляет проблему перекрестного субсидирования», — говорится в письме.

Губернатор сообщил, что требуется установление регуляторных особенностей майнинговой деятельности. В том числе, особенностей потребления электрической энергии при производстве криптовалют и для бытовых нужд, исключающих при этом любую дискриминацию населения.

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В Иркутской области готовы предоставить площадки для официально узаконенного майнинга

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По материалам: irk

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