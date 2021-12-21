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В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer

В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer


21 декабря проект 1inch выпустит обновление для 1inch Wallet под iOS. Новая версия Web3-кошелька будет содержать игру DeFi Racer, разработанную студией Nord Beaver. Об этом сообщили представители проекта.


Суть ее проста: пользователь водит автомобиль по трехполосной дороге, избегая препятствий.



При столкновении с препятствием автомобиль теряет скорость. В ходе поездки постепенно сжигается топливо. Движение прекращается, когда сгорает все топливо.



Игрок может выбрать любой из четырех типов автомобилей — от обычного хэтчбека до спортивного суперкара. Однако каждую поездку (если выбран не хэтчбек) нужно оплачивать внутриигровой валютой.



Подобным образом можно выбирать маршруты со связанными с DeFi названиями вроде Ethereum City и Optimistic Bay.


В будущем, по мере разработки игры, будет добавлена поддержка NFT. 


В 1inch убеждены, что GameFi и концепция Play-to-Earn, а также метавселенные продолжат развитие в будущем.


«Именно по этой причине 1inch Foundation выделила грант студии Nord Beaver на разработку игры DeFi Racer», — отметили представители проекта.


Напомним, запуск 1inch Wallet для iOS состоялся в апреле.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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