В обновленную версию кошелька 1inch Wallet включат игру DeFi Racer

21 декабря проект 1inch выпустит обновление для 1inch Wallet под iOS. Новая версия Web3-кошелька будет содержать игру DeFi Racer, разработанную студией Nord Beaver. Об этом сообщили представители проекта.

Суть ее проста: пользователь водит автомобиль по трехполосной дороге, избегая препятствий.

При столкновении с препятствием автомобиль теряет скорость. В ходе поездки постепенно сжигается топливо. Движение прекращается, когда сгорает все топливо.

Игрок может выбрать любой из четырех типов автомобилей — от обычного хэтчбека до спортивного суперкара. Однако каждую поездку (если выбран не хэтчбек) нужно оплачивать внутриигровой валютой.

Подобным образом можно выбирать маршруты со связанными с DeFi названиями вроде Ethereum City и Optimistic Bay.

В будущем, по мере разработки игры, будет добавлена поддержка NFT.

В 1inch убеждены, что GameFi и концепция Play-to-Earn, а также метавселенные продолжат развитие в будущем.

«Именно по этой причине 1inch Foundation выделила грант студии Nord Beaver на разработку игры DeFi Racer», — отметили представители проекта.

Напомним, запуск 1inch Wallet для iOS состоялся в апреле.



