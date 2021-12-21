В Overwatch можно играть бесплатно на Xbox в ближайшие две недели





Издательство Blizzard к новогодним праздникам приготовила для игроков приятный бонус, в виде бесплатного доступа к игре Overwatch. С 21 декабря 2021 года по 2 января 2022 года в Overwatch можно играть бесплатно на всех платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Отметим, что на консолях Xbox для игры потребуется подписка Xbox Live Gold.

Сейчас в Overwatch проходит рождественское игровое событие, в рамках которого можно заработать различные бонусы. В том числе, в рамках бесплатного периода игроки могут открывать эти награды. Единственное, что не будет доступно игрокам в Overwatch в ходе бесплатных дней игры, это соревновательный режим.

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Отметим, что в прошлом году в новогодние праздники в Overwatch тоже предлагали играть бесплатно. В период дней бесплатной игры на Overwatch действует скидка в рамках зимней распродажи Xbox — полную версию проекта можно купить со скидкой в 75%.

Напомним, что Overwatch предлагает, в том числе, кроссплатформенный мультиплеер, что позволяет играть в проект с друзьями на других платформах (Playstation, PC), где проект тоже доступен бесплатно до 2 января 2022 года.

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