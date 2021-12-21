В подвале гостиницы «Ангара» в Иркутске ночью 21 декабря горел мусор

В ночь на 21 декабря в семиэтажной гостинице «Ангара» Иркутска произошло возгорание. В 00:31 сработала пожарная сигнализация, на пожар выехал 41 спасатель и 12 единиц техники. Оказалось, что горит мусор в мусоросборнике в подвале гостиницы. На втором и третьем этажах наблюдалось незначительное задымление, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Эвакуацию постояльцев гостиницы не проводили, пострадавших нет.

Пожар потушили за шесть минут. Основной причиной возгорания сотрудники МЧС России считают неосторожное обращение с огнем. По факту пожара будет проведена проверка, в рамках которой специалисты дадут правовую оценку дежурному персоналу по непроведению эвакуации постояльцев.