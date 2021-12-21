В России хотят ужесточить наказание для педофилов-рецидивистов

01:27 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1248305-7

Для педофилов, которые совершили повторное нападение на подростков до 18 лет, предлагают ввести пожизненное заключение. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях в осеннюю сессию.

Сейчас максимальный срок заключения установлен только за насильственные действия в отношении детей младше 14 лет, совершенные преступником, ранее осужденным за такое же деяние. Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложили внести поправки в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса и ужесточить наказание для маньяков.

Авторы инициативы предлагают поднять возрастную планку потерпевших до 18 лет. Кроме того, они настаивают на пожизненном заключении для тех, кто посягает на половую неприкосновенность двух и более подростков. Такое же суровое наказание установят в случаях, если указанное деяние сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Согласно законопроекту, расследовать такие дела будет Следственный комитет.





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В связи с резонансными преступлениями в отношении детей в обществе не утихают дискуссии об ужесточении наказания для педофилов, сказал ранее Павел Крашенинников.

«Периодически возникают предложения даже о возвращении смертной казни. Поскольку, по мнению экспертов, пожизненное лишение свободы — наказание более жесткое, чем смертная казнь, предлагается распространить его на преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в том числе совершенных повторно и при отягчающих обстоятельствах», — пояснил депутат.

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