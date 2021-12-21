В УлГПУ прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе»
В Ульяновском государственном педагогическом университете (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе», сообщает пресс-служба вуза.
В слете участвовали команды волонтеров 25 педагогических вузов. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2021 году.
Целями мероприятия являлись повышение навыков и компетенций волонтеров через имитационные и модельные игры, проведение форсайт-сессий, обмен лучшими практиками.
Программа слета включала в себя тренинги, мастер-классы, стратегическую сессию по развитию волонтерского движения педагогических вузов, интерактивные мероприятия. Его итогом стала презентация дорожной карты развития волонтерского движения для будущих педагогов.
Организатором слета является УлГПУ им. И.Н. Ульянова.
В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.
Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.