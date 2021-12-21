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В УлГПУ прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе»

В УлГПУ прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе»

В Ульяновском государственном педагогическом университете (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе», сообщает пресс-служба вуза.

В слете участвовали команды волонтеров 25 педагогических вузов. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2021 году.

Целями мероприятия являлись повышение навыков и компетенций волонтеров через имитационные и модельные игры, проведение форсайт-сессий, обмен лучшими практиками.  

Программа слета включала в себя тренинги, мастер-классы, стратегическую сессию по развитию волонтерского движения педагогических вузов, интерактивные мероприятия.  Его итогом стала презентация дорожной карты развития волонтерского движения для будущих педагогов.     

Организатором слета является УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество

По материалам: edu.ru

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