В УлГПУ прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе»

В Ульяновском государственном педагогическом университете (УлГПУ) имени И.Н. Ульянова прошел всероссийский слет волонтеров педагогических вузов «Все вместе», сообщает пресс-служба вуза.

В слете участвовали команды волонтеров 25 педагогических вузов. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2021 году.

Целями мероприятия являлись повышение навыков и компетенций волонтеров через имитационные и модельные игры, проведение форсайт-сессий, обмен лучшими практиками.

Программа слета включала в себя тренинги, мастер-классы, стратегическую сессию по развитию волонтерского движения педагогических вузов, интерактивные мероприятия. Его итогом стала презентация дорожной карты развития волонтерского движения для будущих педагогов.

Организатором слета является УлГПУ им. И.Н. Ульянова.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.