В Усолье-Сибирcком к 2023 году отремонтируют детскую городскую больницу

Капитальный ремонт детского стационара в Усолье-Сибирском проведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области. Из федерального и областного бюджетов на это направят 143 миллиона рублей. До конца года строители проведут демонтаж конструкций. Завершат все работы на объекте в 2023 году. Ход работ на объекте накануне проверил губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Решение о проведении капремонта детского стационара было приято в августе по итогам рабочей поездки губернатора Игоря Кобзева. Глава региона поручил предусмотреть в областном бюджете средства на выполнение внутренней отделки помещений больницы и благоустройство территории.

Игорь Кобзев:

— Ремонт и строительство медицинских объектов были и остаются в числе приоритетных задач, которые стоят перед правительством Иркутской области. Тем более, если речь идет о детском здравоохранении. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, больницы и поликлиники региона соответствовали современным условиям.

В детском стационаре больницы ежегодно медицинскую помощь получают более 120 тысяч детей. Пациенты учреждения — не только жители Усолья-Сибирского, но и Усольского района. Пока в здании будет проводиться ремонт, стационарная медицинская помощь детям будет оказываться в здании гинекологического отделения городской больницы, часть плановой помощи организуют в Ангарске и Иркутске.

В начале года в Усольской больнице открылась ПЦР-лаборатория для исследований тестов на COVID-19. Кроме того, в этом году в Усольском районе по программе модернизации первичного звена здравоохранения провели капремонт Белореченской участковой больницы. Всего в регионе по этой программе в 2021 году проводятся капитальные ремонты 13 медицинских учреждений.