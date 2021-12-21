Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Усолье-Сибирcком к 2023 году отремонтируют детскую городскую больницу

В Усолье-Сибирcком к 2023 году отремонтируют детскую городскую больницу

Капитальный ремонт детского стационара в Усолье-Сибирском проведут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области. Из федерального и областного бюджетов на это направят 143 миллиона рублей. До конца года строители проведут демонтаж конструкций. Завершат все работы на объекте в 2023 году. Ход работ на объекте накануне проверил губернатор региона Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Решение о проведении капремонта детского стационара было приято в августе по итогам рабочей поездки губернатора Игоря Кобзева. Глава региона поручил предусмотреть в областном бюджете средства на выполнение внутренней отделки помещений больницы и благоустройство территории.

Игорь Кобзев:
— Ремонт и строительство медицинских объектов были и остаются в числе приоритетных задач, которые стоят перед правительством Иркутской области. Тем более, если речь идет о детском здравоохранении. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, больницы и поликлиники региона соответствовали современным условиям.

В детском стационаре больницы ежегодно медицинскую помощь получают более 120 тысяч детей. Пациенты учреждения — не только жители Усолья-Сибирского, но и Усольского района. Пока в здании будет проводиться ремонт, стационарная медицинская помощь детям будет оказываться в здании гинекологического отделения городской больницы, часть плановой помощи организуют в Ангарске и Иркутске.

В начале года в Усольской больнице открылась ПЦР-лаборатория для исследований тестов на COVID-19. Кроме того, в этом году в Усольском районе по программе модернизации первичного звена здравоохранения провели капремонт Белореченской участковой больницы. Всего в регионе по этой программе в 2021 году проводятся капитальные ремонты 13 медицинских учреждений.

# Актуальные новости

По материалам: irk

Последние новости

Кроссчейн-протокол Multichain привлек $60 млн от Binance Labs, Circle Ventures и Tron Foundation
Кроссчейн-протокол Multichain привлек $60 млн от Binance Labs, Circle
CEO Bitfury вошел в совет директоров криптоброкера Voyager
CEO Bitfury вошел в совет директоров криптоброкера Voyager
Анализ фьючерсов: быки пошли в атаку
Анализ фьючерсов: быки пошли в атаку
Binance отложила распределение наград за участие в парачейн-аукционах Polkadot
Binance отложила распределение наград за участие в парачейн-аукционах
Биржа BitMEX выпустит собственный токен
Биржа BitMEX выпустит собственный токен
Binance подписала соглашение с властями Дубая о продвижении криптовалют
Binance подписала соглашение с властями Дубая о продвижении
В Усолье-Сибирcком к 2023 году отремонтируют детскую городскую больницу
В Усолье-Сибирcком к 2023 году отремонтируют детскую городскую
Студенты ИрГАУ получили сертификаты на именную стипендию Россельхозбанка
Студенты ИрГАУ получили сертификаты на именную стипендию
На стадионе «Локомотив» залили лед для массового катания
На стадионе «Локомотив» залили лед для массового катания
За сутки дорожные службы Иркутска вывезли с улиц города 538 тонн снега
За сутки дорожные службы Иркутска вывезли с улиц города 538 тонн снега
В ноябре нагрузка на электрические сети Иркутска выросла на 40% по сравнению с прошлым годом
В ноябре нагрузка на электрические сети Иркутска выросла на 40% по
Два вертолета Ми-8МТВ-1 для тушения лесных пожаров в Сибири передали «Авиалесоохране»
Два вертолета Ми-8МТВ-1 для тушения лесных пожаров в Сибири передали

Топ на сегодня

Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в крыше
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в

Еще по теме

Детскую городскую больницу отремонтируют в Усолье-Сибирском
В Иркутской области Игорь Кобзев вступил в должность губернатора
Из бюджета Иркутской области 2022-2024 годов дополнительно выделят деньги на ремонт соцобъектов
За два года в Иркутской области капитально отремонтируют 41 школу