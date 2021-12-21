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В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись с деревом

В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись с деревом

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Усольский» проводят проверку ДТП, в котором пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир. Дорожный инцидент произошел днем 19 декабря на автодороге Усолье-Мишелевка, в районе поворота к деревне Арансахой. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

18-летняя жительница Усолья, управляя автомобилем Toyota Corolla Runx, не справилась с управлением и съехала с проезжей части в кювет. Иномарка столкнулась с деревом. С места происшествия молодая усольчанка и ее 17-летний пассажир с полученными травмами госпитализированы в больницу.

Известно, что в начале декабря девушка отметила свое совершеннолетние и за несколько дней до случившейся аварии получила водительское удостоверение.


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По материалам: irk

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