В Вологодской области в 2022 году продолжит действовать программа «Земский учитель»

В Вологодской области в 2022 году продолжит действовать программа «Земский учитель», сообщает газета «Московский Комсомолец».

В ней смогут принять участие десять человек.

Программа действует в области уже два года. В 2020 году «земскими» стали 13 педагогов, в 2021 году – 12. Самыми популярными предметами являются русский язык и литература, математика и преподавание в начальных классах.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.