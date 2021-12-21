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Валерия не может два года найти себе загородный дом

Валерия не может два года найти себе загородный дом
Певица Валерия рассказала, что мечтает жить всей семьей в одном доме.   Разговоры о том, что певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин переезжают за город из элитной столичной квартиры, ходят с прошлого года. Однако звездная пара до сих пор проживает в своих апартаментах в центре Москвы, потому что никак не может найти подходящий дом. И все же в ближайшее время их планы могут осуществиться. Об этом артистка рассказала подписчикам в Инстаграме. Она дала понять, что идея с покупкой особняка возникла не столько из желания обосноваться на природе, сколько из необходимости жить одной большой семьей, в частности, с мамой исполнительницы – 83-летней Галиной Николаевной. «Загадаю-ка я деду Морозу загородный дом, чтобы жить всем вместе, а не навещать друг друга. Конечно, на деда Мороза надейся, а сам не плошай. Ищем подходящий уже два года, но что-то мне подсказывает, что в этом году все может получиться», — написала Валерия под видео семейного застолья у родительницы на кухне.
Валерия Известно, что мама певицы последнее время чувствует себя неважно – у Галины Николаевны проблемы с суставами, поэтому она почти не может ходить. Два года назад она даже перенесла сложную операцию в Швейцарии по замене обоих коленных составов и теперь передвигается с помощью ходунков. Артистка не скрывает, что очень переживает за маму, но в силу загруженного рабочего графика у нее не получается часто навещать родительницу. Зато после покупки дома она сможет перевезти Галину Николаевну к себе. Напомним, в прошлом году появились новости о том, что Валерия и Пригожин покупают шикарный особняк за 55 миллионов долларов. Это известие многих возмутило, ведь до этого продюсер жаловался на проблемы с финансами из-за пандемии. Однако муж певицы поспешил все опровергнуть. Он заявил, что никогда бы не стал тратить столько денег на коттедж. «Я пока не выжил из ума, чтобы за такие деньги брать подмосковный дом. И за 20 не купил бы. Мог бы взять разве что в ипотеку, как в Швейцарии много лет назад», — объяснил Пригожин.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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