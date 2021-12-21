Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления

Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления
Ксения Бородина жестко прошлась по модели Виктории Бони. Девушки продолжают публично скандалить, оскорбляя друг друга. И пока ведущая «ДОМа-2» обвиняет бывшую участницу реалити в разгульном поведении, та намекает на неудачи брюнетки в постели. Вчера Ксения Бородина «разродилась» постом, в котором основательно прошлась по Виктории Боне. Телеведущая уверена, что экс-участница «ДОМа-2» пытается пиариться на ее имени. Ксюша обвинила Боню в развратном поведении и употреблении запрещенных веществ. «Я этих людей отмазывала в свое время перед продюсерами, когда они катали на своих «крузаках» чуваков и принимали. Я всегда была против этого. Мне тогда был 21 год. Я тусила, гуляла, выпить могла, но при этом много работала, а не протирала штаны на шоу. Я молчу про километры членов, которые они отсосали, потому что это не мое дело. Можно просто начать жить своей «богатой» жизнью и оставить меня в покое?» — заявила ведущая.
Ксения Бородина Виктория весь день готовилась к ответному слову и обратилась к сопернице. При этом Боня подчеркнула, что в последний раз упоминает про Бородину в своих социальных сетях или интервью. «Когда ты оскорбляешь кого-то, называешь человека проституткой или эскортницей, ты оскорбляешь себя. Выглядит это унизительно. Даже не знаю, что тебя на самом деле задевает — то, что твои члены измеряются в сантиметрах, а мои в километрах? Когда в таком маленьком человечке, как Ксения Бородина, помещается столько злости, которая постоянно вырывается наружу, дело все-таки в сантиметрах. Есть такое понятие, как классический женский недотрах», — подчеркнула Боня. Виктория еще раз отметила, что Бородина никогда не могла высказаться в лицо оппоненту. Вместо этого она предпочитает поливать людей грязью в Instagram. «Если ты хочешь что-то сказать, то скажи человеку в глаза, а не тявкая в своих соцсетях. И если ты хочешь, чтобы участники «ДОМа-2» не упоминали о тебе, перестань строить с ними отношения на проекте», — подытожила звезда. Пока непонятно, станет ли Бородина отвечать на эти выпады в свой адрес. А вот поклонники в своих оценках происходящего разошлись. Многие считают, что Боня должна была ответить на прямые оскорбления, а другие посоветовали ей меньше реагировать на критику.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Hot Wheels Unleashed продалась уже тиражом более 1 миллиона копий
Hot Wheels Unleashed продалась уже тиражом более 1 миллиона копий
Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом Xbox на 3 месяца
Похоже, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl будет эксклюзивом
"На первом плане должны оставаться вы сами": интервью с актером Павлом Деревянко
"На первом плане должны оставаться вы сами": интервью с
До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально отремонтировать 21 спортивный зал
До 2024 года в Республике Алтай планируется капитально
Правительство России направит в регионы более 24 млрд рублей на строительство школ
Правительство России направит в регионы более 24 млрд рублей на
Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже минус 25
Московские школьники могут не ходить на занятия при температуре ниже
В Вологодской области в 2022 году продолжит действовать программа «Земский учитель»
В Вологодской области в 2022 году продолжит действовать программа
В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские
В Курганском промышленном техникуме открылись новые мастерские
Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления
Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Иосиф Пригожин заключил пари на крупную сумму денег
Ксения Собчак угодила в очередной судебный скандал
Ксения Собчак угодила в очередной судебный скандал
Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством
Григорий Лепс рассказал о проблемах с мужским достоинством

Топ на сегодня

Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал это бесплатно, потому что понимает каково это
Человек с огромным сердцем: этот хирург спас 37 000 детей и сделал
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
ЦБ РФ не увидел места криптовалют на российском финансовом рынке
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со звездами в Петровском пассаже
Тазики оливье и шапки Нади Шевелевой: как прошел новогодний бранч со
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
Сергей Безруков показал, как с детьми нарядил домашнюю елку
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в крыше
В Иркутской области оборудование для майнинга украли через дыру в

Еще по теме

Ксения Бородина рассказала, каким местом Виктория Боня делала свою карьеру
Ведущая "Дома 2" Ксения Бородина показала младшую дочь
Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности Собчак
СМИ: Ксения Бородина уходит из "Дома 2"