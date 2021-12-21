Виктория Боня едко ответила Ксении Бородиной на ее оскорбления

Ксения Бородина жестко прошлась по модели Виктории Бони. Девушки продолжают публично скандалить, оскорбляя друг друга. И пока ведущая «ДОМа-2» обвиняет бывшую участницу реалити в разгульном поведении, та намекает на неудачи брюнетки в постели. Вчера Ксения Бородина «разродилась» постом, в котором основательно прошлась по Виктории Боне. Телеведущая уверена, что экс-участница «ДОМа-2» пытается пиариться на ее имени. Ксюша обвинила Боню в развратном поведении и употреблении запрещенных веществ. «Я этих людей отмазывала в свое время перед продюсерами, когда они катали на своих «крузаках» чуваков и принимали. Я всегда была против этого. Мне тогда был 21 год. Я тусила, гуляла, выпить могла, но при этом много работала, а не протирала штаны на шоу. Я молчу про километры членов, которые они отсосали, потому что это не мое дело. Можно просто начать жить своей «богатой» жизнью и оставить меня в покое?» — заявила ведущая.Ксения Бородина Виктория весь день готовилась к ответному слову и обратилась к сопернице. При этом Боня подчеркнула, что в последний раз упоминает про Бородину в своих социальных сетях или интервью. «Когда ты оскорбляешь кого-то, называешь человека проституткой или эскортницей, ты оскорбляешь себя. Выглядит это унизительно. Даже не знаю, что тебя на самом деле задевает — то, что твои члены измеряются в сантиметрах, а мои в километрах? Когда в таком маленьком человечке, как Ксения Бородина, помещается столько злости, которая постоянно вырывается наружу, дело все-таки в сантиметрах. Есть такое понятие, как классический женский недотрах», — подчеркнула Боня. Виктория еще раз отметила, что Бородина никогда не могла высказаться в лицо оппоненту. Вместо этого она предпочитает поливать людей грязью в Instagram. «Если ты хочешь что-то сказать, то скажи человеку в глаза, а не тявкая в своих соцсетях. И если ты хочешь, чтобы участники «ДОМа-2» не упоминали о тебе, перестань строить с ними отношения на проекте», — подытожила звезда. Пока непонятно, станет ли Бородина отвечать на эти выпады в свой адрес. А вот поклонники в своих оценках происходящего разошлись. Многие считают, что Боня должна была ответить на прямые оскорбления, а другие посоветовали ей меньше реагировать на критику.