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Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"

Вышел официальный трейлер спецэпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"

Вчера в сети появился официальный трейлер специального эпизода "Гарри Поттера", который получил название "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс".


Фильм приурочен к 20-летию ленты "Гарри Поттер и философский камень" — первой картины франшизы о знаменитом волшебнике. В реюнионе снялись Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон, Хелена Бонэм Картер и другие звезды легендарной кинофраншизы.

В спецвыпуске актеры поделятся воспоминаниями о съемках фильмов о Гарри Поттере, расскажут, как создавалась знаменитая франшиза.

Писательницу Джоан Роулинг, по произведениям которой и снимали картины, к участию в съемках спецэпизода не пригласили. Вероятно, это связано с ее публичными высказываниями о трансгендерных людях, за которые ее обвиняют в трансфобии.

Премьера спецэпизода "Гарри Поттера" состоится 1 января.


Дэниел Рэдклифф в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"
Эмма Уотсон в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс"
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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