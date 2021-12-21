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За сутки дорожные службы Иркутска вывезли с улиц города 538 тонн снега

За сутки дорожные службы Иркутска вывезли с улиц города 538 тонн снега

538 тонн снега вывезли с улиц Иркутска дорожные службы за сутки. Ежедневно на уборке снега задействовано от 80 до 120 единиц специализированной техники, пишет пресс-служба администрации города.

21 декабря на улицах Иркутска работает 104 единицы техники. 36 из них – комбинированные дорожные машины, которые подметают проезжую часть и проводят противогололедную обработку. Всего за выходные сотрудники «ИркутскАвтодора» вывезли более 1600 тонн снега.

После снегопада спецтехника подметает улицы во всех районах города, затем выполняется отсыпка пескосоляной смесью. После этих работ дорожники приступают к вывозу снега. Уборка улиц идет в круглосуточном режиме.

Сергей Чертков, директор МУП «ИркутскАвтодор»:
– Для предотвращения гололеда и обеспечения нормальных дорожных условий зимой в городе проводим отсыпку перекрестков, крутых поворотов, подъемов и спусков, пешеходных переходов. Важно обеспечить безопасное движение на автомобильных дорогах и тротуарах.

Все применяемые в городе материалы отвечают требованиям экологической безопасности. Пескосоляная смесь состоит из природного песка и соли, смешанных в соотношении 90:10. Используется жидкий природный рассол. Эти методы и технические средства позволяют обеспечить качественное содержание дорожных покрытий с наименьшим ущербом для окружающей среды. В Иркутске химические реагенты не используются.

Подробнее о том, как чистят улицы Иркутска от снега, читайте в статье на сайте IRK.ru.

Предыдущая новость по этой теме:

В Иркутске в ночь на 20 декабря 100 улиц очистили от снега

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По материалам: irk

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