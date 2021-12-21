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Забайкальские школьники примут участие в новогоднем шахматном турнире

Забайкальские школьники примут участие в новогоднем шахматном турнире

24–25 декабря в технопарке Забайкальского края состоится III открытый новогодний турнир по шахматам среди школьников региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки края.

«Турнир проводится в очной форме с соблюдением всех противоэпидемиологических мер. К участию допускаются все желающие по следующим возрастным категориям: 5–7, 8–13, 14–17 лет», – отметили организаторы.

Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 22 декабря.

Организатором выступает технопарк Забайкальского края при поддержке Министерства образования и науки региона.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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