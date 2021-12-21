Законопроект о наказании для представителей власти за пытки внесли в Госдуму

До 12 лет лишения свободы будет грозить за пытки, организованные представителями власти. Такой законопроект внесли в Госдуму главы комитетов нижней палаты парламента и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Документ расширяет понятие «пытки» и ужесточает наказание за их применение. Об этом пишет «Российская газета».

В статью УК «Принуждение к даче показаний» вводится новый субъект преступления - сотрудник правоохранительного органа. Как пояснил Крашенинников, это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России, а не только следователей или дознавателей. Пока в нынешней редакции уголовной статьи фигурируют именно они.

За пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания, законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Такие преступления переходят в разряд особо тяжких. Расширяется и само понятие «пытка» - оно будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью. Это определение приводится в соответствие с Конвенцией против пыток, заключенной 10 декабря 1984 года.

Согласно законопроекту, под пыткой понимается любое умышленное причинение лицу страдания - физического или нравственного. При этом отмечается, что не является пыткой причинение боли в результате законных санкций, если оно «неотделимо от этих санкций или вызывается ими случайно».

Целью пыток может служить получение сведений или признаний; наказание за совершенное потерпевшим действие; запугивание; принуждение. Аргументируя необходимость изменений, Крашенинников отметил, что ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН не могут остаться без внимания законодателей.

Проект федерального закона, говорится в пояснительной записке, разработан во взаимодействии с государственными органами и общественными организациями. В сопроводительных материалах авторы поясняют, какие санкции грозят сейчас. А именно - наказание за принуждение к даче показаний с использованием пытки со стороны должностного лица карается лишением свободы на срок от двух до восьми лет. Это соразмерно наказанию за истязание с применением пытки без привязки к должностному лицу (лишение свободы на срок от трех до семи лет). Инициаторы законопроекта исходят из того, что представители власти, имея больше полномочий, должны нести повышенную ответственность за совершенные ими преступления.

О поддержке инициативы заявила и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая ранее многократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в уголовно-исполнительной системе, произошедшими в Иркутске, Саратове и Кирове. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость принятия системных мер, которые изменили бы ситуацию по искоренению такого недопустимого явления, как пытки. Законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект.