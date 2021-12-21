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Жители поселка Харанцы Ольхонского района проголосовали за восстановление дацана

Жители поселка Харанцы Ольхонского района проголосовали за восстановление дацана

20 декабря жители поселка Харанцы Ольхонского района на публичных слушаниях проголосовали за восстановление разрушенного дацана в границах своего населенного пункта. По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, храм разрушили в 1929 году, а в 1944 году сожгли его остатки. Об этом сообщает правозащитник Юлия Саенко на своей странице в «Фейсбук».

«Харанцинский, как и многие другие дацаны, не дожил до наших дней в связи с принятием 100 лет назад декрета „Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви“. Указанный нормативно-правовой акт, принятый Советом народных комиссаров 20 января (2 февраля) 1918 года и вступивший в силу 23 января (5 февраля) того же года, в день официальной публикации в „Газете Рабочего и Крестьянского правительства“, не просто установил светский характер государственной власти, но заложил основы для полномасштабного развертывания атеистического воспитания. Помимо этого, он лишил религиозные организации каких-либо ранее принадлежавших им прав на имущество», — написала Юлия Саенко.

В проекте восстановления Харацинского дацана участвуют сразу несколько организаций. Это ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», администрация Хужирского МО, администрация Ольхонского района, представители Общественной палаты Иркутской области и Ассоциации туристического бизнеса Байкальского региона.

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По материалам: irk

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