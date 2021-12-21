Жители поселка Харанцы Ольхонского района проголосовали за восстановление дацана

20 декабря жители поселка Харанцы Ольхонского района на публичных слушаниях проголосовали за восстановление разрушенного дацана в границах своего населенного пункта. По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, храм разрушили в 1929 году, а в 1944 году сожгли его остатки. Об этом сообщает правозащитник Юлия Саенко на своей странице в «Фейсбук».

«Харанцинский, как и многие другие дацаны, не дожил до наших дней в связи с принятием 100 лет назад декрета „Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви“. Указанный нормативно-правовой акт, принятый Советом народных комиссаров 20 января (2 февраля) 1918 года и вступивший в силу 23 января (5 февраля) того же года, в день официальной публикации в „Газете Рабочего и Крестьянского правительства“, не просто установил светский характер государственной власти, но заложил основы для полномасштабного развертывания атеистического воспитания. Помимо этого, он лишил религиозные организации каких-либо ранее принадлежавших им прав на имущество», — написала Юлия Саенко.

В проекте восстановления Харацинского дацана участвуют сразу несколько организаций. Это ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», администрация Хужирского МО, администрация Ольхонского района, представители Общественной палаты Иркутской области и Ассоциации туристического бизнеса Байкальского региона.