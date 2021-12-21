Жители Савватеевки Ангарского городского округа потребовали прислать фельдшера в их ФАП

Жители села Савватеевка в Ангарском городском округе потребовали возобновить прием фельдшера в их фельдшерско-акушерском пункте. Сейчас там работает только одна медицинская сестра. Об этом они заявили 20 декабря в доме культуры «Нива» на встрече с заместителем мэра Андреем Сафроновым, начальником Управления по внегородским территориям Ириной Цыпенко, депутатом по округу Марией Котовой, представителями «Облкоммунэнерго», здравоохранения, Госпожнадзора, специалистами Центра поддержки общественных инициатив, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

По словам главного врача Ангарской городской больницы №1 Ирины Демко, вакансия на место фельдшера до сих пор открыта, но желающих работать в отдалённом селе пока нет. Основная проблема — дефицит медицинских кадров. Главврач горбольницы № 1 подчеркнула, что сделаны запросы на выпускников медколледжа. Среди них есть и студенты из Савватеевки, пока вопрос остается открытым.

Жители подняли еще несколько вопросов. Это бесперебойное электроснабжение, обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и включение СНТ «Черемушки-2» в состав села Савватеевка.