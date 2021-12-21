Зимнее солнцестояние 21 декабря 2021 года: новые возможности для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Это зимнее солнцестояние будет благоприятным днем. Астрологи сделали небольшой прогноз для каждого из Знаков Зодиака. Он подскажет, какие дела сегодня будут наиболее удачны для каждого из нас.

Это благоприятный день, в который миром безраздельно править будет Луна, ведь Солнце полностью утратит свою силу. У каждого из Знаков появятся свои возможности в этот день. Астрологи рассказали о том, какие сферы жизни будут самыми важными для каждого из нас. Воспользуйтесь тремя описанными ранее способами привлечения благополучия, чтобы повысить вероятность успеха.

Овен

У Овнов появится сегодня возможность забыть о неприятных событиях, если они произошли недавно. В этот день Овны смогут отбросить в сторону страхи, отрицательные эмоции, настроившись на позитивную волну перед Новым годом.

Телец

У Тельцов появится возможность решить домашние дела и проблемы. Если этот день рабочий, заняться уборкой или наведением порядка можно будет после работы. Также Вселенная поможет Тельцам вдохновиться и преобразить свой дом.

Близнецы

Близнецам астрологи советуют заняться раздачей долгов и завершением важных дел. Именно в этих направлениях им будет везти сегодня больше всего. Луна поможет этим людям выйти победителями и превратить неудачи в успех. Это один из самых удачливых Знаков сегодня.

Рак

У Раков появится много новых возможностей в работе и бизнесе. Эти люди получат сегодня мощный творческий импульс. У них получится решить нависшие над ними проблемы, причем в самый короткий срок. Главное — не лениться.

Лев

Львы смогут родить интересные идеи по улучшению домашней обстановки. Они смогут составить план по ремонту, определиться с расстановкой мебели. Это очень благоприятный день для уборки.

Дева

У Дев ожидается благоприятный день для путешествий и деловых поездок. Сегодня можно совершать покупки, связанные с автомобилем, а также с любым другим транспортом. Можно приобретать билеты на самолет, поезд. Солнцестояние предоставит Девам возможность сменить обстановку, поднять настроение.

Весы

У Весов этот день будет крайне благоприятен для романтики, совместных дел с детьми, родителями, второй половинкой. Можно назначать свидания, переводить отношения на новый уровень. Энергия Луны поможет разрешить различные дилеммы.

Скорпион

Скорпионам представится возможность стать сильнее духовно. Это прекрасный день для медитаций, чтения молитв, посещения духовных мест общения с людьми старших поколений. Также эти люди смогут получить важные знания и закрепить их в памяти.

Стрелец

Стрельцам в это солнцестояние Луна, правящая миром, поможет избавиться от тревоги, обид, зависти и злости. Все самые плохие эмоции и чувства упразднятся под действием ночного светила. Это очень благотворно повлияет на настроение и удачу представителей данного Знака.

Козерог

21 декабря Козероги смогут избавиться от комплексов и неуверенности. Благотворное воздействие Луны и безучастность Солнца помогут правильно взглянуть на события недавнего прошлого. Это отличный день для самоанализа и поиска ошибок.

Водолей

Водолеям сегодня представится возможность с головой окунуться в дела и работу. Эти люди будут максимально сосредоточенными. Ничто не сможет помешать им достичь наилучших результатов в интеллектуальной сфере или в работе, связанной с физической активностью.

Рыбы

Рыбам этот день откроет новые пути в любовной сфере. В амурных делах Рыбы станут намного успешнее, чем обычно. Это их шанс найти вторую половинку, произвести отличное первое впечатление на кого угодно.