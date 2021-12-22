12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро

Не для кого ни секрет, что многие люди воспринимают исторических личностей как сказочных персонажей. Ведь действительно, иногда сложно даже представить масштабы различных исторических событий.

Совсем недавно, художник Хидрели Диало решил показать миру, как бы могли выглядеть различные исторические персонажи, окажись они в современном мире. Для создания своих работ, он решил прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, который смог воссоздать замысел автора.







Наполеон Бонапарт



Вольфганг Амадей Моцарт

Ван Гог







Александр Македонский



Генрих VIII



Гай Юлий Цезарь



Марк Аврелий



Сандро Боттичелли



Джордж Вашингтон







Уильям Шекспир



Мона Лиза



Нефертити



