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12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро

12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро

Не для кого ни секрет, что многие люди воспринимают исторических личностей как сказочных персонажей. Ведь действительно, иногда сложно даже представить масштабы различных исторических событий.

Совсем недавно, художник Хидрели Диало решил показать миру, как бы могли выглядеть различные исторические персонажи, окажись они в современном мире. Для создания своих работ, он решил прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, который смог воссоздать замысел автора.



Наполеон Бонапарт


Вольфганг Амадей Моцарт

Ван Гог



Александр Македонский


Генрих VIII


Гай Юлий Цезарь


Марк Аврелий


Сандро Боттичелли


Джордж Вашингтон



Уильям Шекспир


Мона Лиза


Нефертити


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По материалам: MirFactov

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12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро
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