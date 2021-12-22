18 абсурдных фотографий, на которых запечатлено нечто странное и вызывающее замешательство

Когда вокруг происходят странные вещи, иногда даже не стоит пытаться их понять. Это всё равно бесполезно. Можно просто любоваться их абсурдностью, задаваясь риторическими вопросами, прекрасно зная, что ответа на них не будет. Мы собрали для вас подборку фотографий, на которых запечатлено нечто странное.

Понятная инструкция

Сыграем партеечку?

Перевёрнутый мир

Оленья тоска

Кто-то сделал кусь

Такса в пустом коридоре

Пена или лебедь

Кстати, у нас есть целая подборка фотографий, на которые нужно посмотреть несколько раз, чтобы понять, что там на самом деле творится.

Свой мир ношу с собой

Краб на выгуле

Кто в доме хозяин?

Новогодний Бэтмен

Хотите увидеть ещё больше необычных и нестандартных ёлок? Тогда загляните в этот пост.

Машины ещё отомстят за это

Угловое пианино

Большой брат следит за тобой

Даже супергерои бессильны перед пандемией

Празднично

Минутка йоги

Снежная парикмахерская

А ещё одну подборку абсурдных фотографий вы можете найти здесь.