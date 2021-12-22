20 лет игр с Xbox — Microsoft представила новое видео к юбилею





В этом году Xbox исполнилось 20 лет. К столь знаменательной дате Microsoft подготовила очередной ролик, который показывает, как Xbox на протяжении многих лет может быть важной частью семьи.

Ниже можно посмотреть этот ролик, в котором показываются разные поколения Xbox — от первой приставки до Xbox Series S и запуска игр через xCloud. В ролике за полторы минуты рассказывается 20-летняя история семьи, которая развлекается, общается, обучается с помощью Xbox. Напомним, что в 2021 году исполнилось 20 лет не только Xbox, но и Halo.

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Ранее Microsoft представила документальный фильм из 6 серий про историю Xbox, который доступен, в том числе, с субтитрами на русском языке.