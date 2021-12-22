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24 декабря якутские всадники прибудут в Иркутск по пути в Москву

24 декабря якутские всадники прибудут в Иркутск по пути в Москву

24 декабря в 10:00 в районе села Смоленщина конные всадники из Якутии пересекут границу Иркутска. Иркутская область — их второй субъект на пути к столице России. Ранее конные путешественники на лошадях прошли Республику Бурятия от Таксимо до поселка Выдрино.

Свой конный поход в Москву на якутской породе лошадей Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев начали с Полюса Холода в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия) 5 марта 2021 года. С тех пор пройдено более 4500 километров по тайге, степям, проселочным дорогам и трассам. Коневоды собираются дойти до Москвы, где пройдет большой Ысыах - якутский праздник лета, посвященный 100-летию автономии Якутии.

Весь путь составит порядка 15 тысяч километров. Целью проекта путешественники называют популяризацию якутской породы лошадей, культуры и традиций народа Саха в век глобализации.

Наблюдать за путешествием всадников можно на странице проекта в «Инстаграм».

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По материалам: irk

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