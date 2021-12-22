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6 игр из Game Pass в ТОП-10 Forbes проектов от независимых разработчиков

6 игр из Game Pass в ТОП-10 Forbes проектов от независимых разработчиков


Подписка Xbox Game Pass предлагает самые разные игры, и компания Microsoft неоднократно говорила, что для нее важно давать возможность игрокам опробовать по подписке, в том числе, смелые и необычные проекты. В 2021 году вышло немало действительно уникальных игр от независимых разработчиков, и популярный журнал (и портал) Forbes подвел итоги года, представив свою десятку инди-игр.

Следующим образом выглядит ТОП-10 инди-игр, по версии Forbes, в 2021 году:

Выделены игры, которые доступы в Game Pass.

The Artful Escape



Nuclear Throne



Death’s Door



Unpacking



Genesis Noir



Maquette



Omno



Solar Ash



OCO



Last Stop

Отметим, что 6 из этих игр доступны в подписке Game Pass на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Более того, всего 7 проектов из этого списка, в целом, вышли на Xbox в 2021 году, то есть в Game Pass попали почти все лучшие инди-игры года для Xbox. И все они были добавлены в подписку Game Pass в день релиза.

Напомним, ранее стало известно, что суммарно подписка Game Pass в 2021 году пополнилась играми более чем на $6300.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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