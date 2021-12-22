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Александр Петров сфотографировал возлюбленную в бикини

Александр Петров сфотографировал возлюбленную в бикини
Актер Александр Петров вместе со Стасей Милославской отдыхает в Дубае, откуда поделился пикантным снимком. Исполнительница роли в фильме «Стрельцов» для прогулки к морю ярко-розовый купальник. Артистка позировала на фоне городских высоток и моря, ступая по пляжу. Наряд подчеркивал ее длинные ноги и изящные руки, а его цвет отлично гармонировал с загорелой кожей.  Петров сделал снимок, на котором он будто тянется к избраннице.
Стася Милославская «Идеальна», «Сахарная вата», «Чудесная», «Некоторый «Оскар» получается», «Стася, вы с Сашей пара тысячелетия», — засыпали комплиментами актрису поклонники.  Влюбленные также воспользовались моментом, чтобы сделать отдых незабываемым. Они покатались на вертолете. Милославская призналась, что это произошло впервые в ее жизни, но страшно ей не было. Она не могла сдержать эмоции и расплылась в улыбке. Александр тоже оказался доволен происходящим и выглядел счастливым. Исполнитель главной роли в фильме «Текст» снимал открывшиеся с высоты виды на телефон и обсуждал увиденное со Стасей. «Как романтично», «Как же красиво! Супер», «Это свидание из шоу «Холостяк»», «Восторг», — оценили фанаты.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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