Алена Апина стала носить парик после операции

Как стало известно, певица Алена Апина решилась на пластику. В одном из интервью артистка призналась, что еще с молодости она мечтала изменить собственную фигуру, которую считала нестандартной. У женщины не было ярко выраженной талии и бедер. Собственное отражение не вызывало у Алены Апиной радости, поэтому она решилась обратиться к пластическому хирургу. Знаменитость испробовала на себе новую технологию под названием структурирование. В результате желаемый эффект был достигнут, и фигура певицы преобразилась на глазах. «У меня появилась талия, попа», – рассказывала довольная звезда.Алена Апина Спустя несколько месяцев Апина удивила народ еще одним преображением – женщина вдруг стала носить парик. Как сообщает «КП», в последнее время артистка все чаще появляется в парике из длинных каштановых волос. Поклонники гадают, связано ли это с какими-то проблемами после операции или же певица просто решила сменить имидж. Не укрылась от внимания публики и еще одна странная деталь – исполнительница «Электрички» теперь стала прятать лицо от камер. На последних снимках звезда в основном запечатлена вполоборота. Возможно, это связано с последствиями еще каких-то процедур, к которым прибегла Апина для поддержания своей красоты. Сама знаменитость этот момент не комментировала. Прежде певица признавалась, что в ее лице уже были мелкие вмешательства извне, например, блефаропластика. Артистка не видит ничего плохого в том, чтобы использовать знания хирургов и косметологов для продления собственной молодости.