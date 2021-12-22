Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына

Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына

Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына
21 год назад модель Алена Кравец родила сына, которого она считала умершим. От мальчика модель отказалась, так как была совсем юной. Спустя много лет теледива встретилась не только с наследником, но и женщиной, которая воспитала ее ребенка. Когда-то Элла Промохова выступала на подиуме вместе с Аленой Кравец. Женщины не были подругами, но и не конкурировали. В один момент все изменилось… Что же произошло между бывшими коллегами? «Алена — моя врагиня, — с ходу заявила Элла в программе «На самом деле» Первого канала. — Из-за нее моя жизнь пошла под откос. Рак, наркотики, тюрьма — все из-за нее… Она меня специально подсадила на запрещенные вещества».
Элла Промохова Но это не все. Оказалось, муж Кравец поначалу встречался с Промоховой — именно ради Алены олигарх бросил Эллу. «Я взяла ее ребенка Мишу, потому что любила Руслана. Она увела у меня его. Я думала, он ко мне вернется…» — призналась женщина. 36-летняя Кравец сделала вид, будто не знает Промохову. Более того, блондинка стала опускать шутки в сторону Эллы. «Это уже не та девушка, не все же забальзамированы. Сейчас ее вообще нельзя узнать, разные люди! Мы с ней в моделинге виделись, на показах, что-то такое...» — съязвила Алена. А ведь женщина, воспитавшая сына Кравец, тяжело больна. Промохова считает, что она со дня на день уйдет на тот свет... В какой-то момент звезде стало жаль экс-коллегу и она предложила ей помощь. «Элла, если вам что-то нужно — я все сделаю», — сообщила модель, но так и не поблагодарила ее за то, что вырастила Михаила.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро
12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили
Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции
Президент РФ подписал закон о расширении полномочий полиции
Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают фанатки
Никита Пресняков показывает интимные фото жене, которые ему присылают
Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Ксения Собчак едва не лишила слуха известного артиста своим пением
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в Санкт-Петербурге
Елизавета Боярская показала, как отпраздновала 36-летие в
Григорий Лепс не знает что делать со своей свободой
Григорий Лепс не знает что делать со своей свободой
Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына
Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына
Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде
Григорию Лепсу придется разбираться с Кремлевским дворцом в суде
Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox
Нуарный детектив Lacuna теперь доступен на приставках Xbox
ТОП-10 игр для Xbox, которые рекомендуют критики в 2021 году
ТОП-10 игр для Xbox, которые рекомендуют критики в 2021 году
Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox
Microsoft и Adidas представили третьи кроссовки к 20-летию Xbox
Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League стал доступен в магазинах в России
Бандл Xbox Series S с Fortnite и Rocket League стал доступен в

Топ на сегодня

Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом городе" рассказали, как искали наряды для героинь
Художники по костюмам продолжения сериала "Секс в большом
Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике
Елизавета Боярская похвасталась фигурой в купальнике
Магическая дата декабря 21.12.2021: сила повторяющихся чисел
Магическая дата декабря 21.12.2021: сила повторяющихся чисел
В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления электроэнергии
В Иркутской области зафиксировали рекордный показатель потребления
В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись с деревом
В Усолье-Сибирском 18-летняя водитель пострадала в ДТП, столкнувшись

Еще по теме

Модель Алена Кравец шокировала фанатов синяком под глазом
Алена Кравец встретилась с умершим сыном
Актриса Елена Кравец рассекретила имена новорожденных детей
Актриса Елена Кравец родила двойню