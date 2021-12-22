Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына

21 год назад модель Алена Кравец родила сына, которого она считала умершим. От мальчика модель отказалась, так как была совсем юной. Спустя много лет теледива встретилась не только с наследником, но и женщиной, которая воспитала ее ребенка. Когда-то Элла Промохова выступала на подиуме вместе с Аленой Кравец. Женщины не были подругами, но и не конкурировали. В один момент все изменилось… Что же произошло между бывшими коллегами? «Алена — моя врагиня, — с ходу заявила Элла в программе «На самом деле» Первого канала. — Из-за нее моя жизнь пошла под откос. Рак, наркотики, тюрьма — все из-за нее… Она меня специально подсадила на запрещенные вещества».Элла Промохова Но это не все. Оказалось, муж Кравец поначалу встречался с Промоховой — именно ради Алены олигарх бросил Эллу. «Я взяла ее ребенка Мишу, потому что любила Руслана. Она увела у меня его. Я думала, он ко мне вернется…» — призналась женщина. 36-летняя Кравец сделала вид, будто не знает Промохову. Более того, блондинка стала опускать шутки в сторону Эллы. «Это уже не та девушка, не все же забальзамированы. Сейчас ее вообще нельзя узнать, разные люди! Мы с ней в моделинге виделись, на показах, что-то такое...» — съязвила Алена. А ведь женщина, воспитавшая сына Кравец, тяжело больна. Промохова считает, что она со дня на день уйдет на тот свет... В какой-то момент звезде стало жаль экс-коллегу и она предложила ей помощь. «Элла, если вам что-то нужно — я все сделаю», — сообщила модель, но так и не поблагодарила ее за то, что вырастила Михаила.