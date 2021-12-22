Алену Кравец обвинила во всех смертных грехах приемная мать ее сына
Сегодня, 00:10
21 год назад модель Алена Кравец родила сына, которого она считала умершим. От мальчика модель отказалась, так как была совсем юной. Спустя много лет теледива встретилась не только с наследником, но и женщиной, которая воспитала ее ребенка. Когда-то Элла Промохова выступала на подиуме вместе с Аленой Кравец. Женщины не были подругами, но и не конкурировали. В один момент все изменилось… Что же произошло между бывшими коллегами? «Алена — моя врагиня, — с ходу заявила Элла в программе «На самом деле» Первого канала. — Из-за нее моя жизнь пошла под откос. Рак, наркотики, тюрьма — все из-за нее… Она меня специально подсадила на запрещенные вещества».
Элла Промохова Но это не все. Оказалось, муж Кравец поначалу встречался с Промоховой — именно ради Алены олигарх бросил Эллу. «Я взяла ее ребенка Мишу, потому что любила Руслана. Она увела у меня его. Я думала, он ко мне вернется…» — призналась женщина. 36-летняя Кравец сделала вид, будто не знает Промохову. Более того, блондинка стала опускать шутки в сторону Эллы. «Это уже не та девушка, не все же забальзамированы. Сейчас ее вообще нельзя узнать, разные люди! Мы с ней в моделинге виделись, на показах, что-то такое...» — съязвила Алена. А ведь женщина, воспитавшая сына Кравец, тяжело больна. Промохова считает, что она со дня на день уйдет на тот свет... В какой-то момент звезде стало жаль экс-коллегу и она предложила ей помощь. «Элла, если вам что-то нужно — я все сделаю», — сообщила модель, но так и не поблагодарила ее за то, что вырастила Михаила.
По материалам: z-aya