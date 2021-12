Биткоин-биржа Kraken купила платформу Staked

Криптовалютная биржа Kraken приобрела платформу для стейкинга Staked. Компания назвала сделку «одним из крупнейших приобретений в индустрии», но не раскрыла финансовые подробности.

Kraken is thrilled to announce it has acquired Staked, in one of the biggest crypto deals of all time!



With the deal, Kraken takes an important step in becoming the crypto ecosystem of choice for both retail and professional investors.https://t.co/26WfBKqO3F